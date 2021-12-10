Информация о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провёл встречу с экс-кандидатом на выборах президента Белоруссии Светланой Тихановской в Лондоне, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 4 августа в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тихановская

«Боюсь показаться пошлой, но в этот раз по неясным причинам Тихановская скрывает, чем её накормили», — шутит Анна Ф.

Многие пользователи пришли к выводу, что фейковый представитель Белоруссии получает излишнее внимание со стороны руководства западных стран. Тихановская не имеет совершенно никакого статуса, чтобы общаться с премьер-министром Великобритании.

«С ума сойти! Общаются с ней, как с официальным представителем. А на реальное руководство страны плевать хотели! Этот мир сходит с ума!» — считает Ирина Щ.

Некоторые комментаторы отмечают, что Тихановская, судя по всему, вообще ничем не занимается, кроме как встречается с политиками и есть печенье.

«Вот классная «работа» у этой дамы: принимать поддержку белорусской «демократии», и делать больше ничего не надо. Не работа, а мечта!» — издевается Михаил Г.

Часть людей считает, что подобные встречи — это достаточно затратное мероприятие, поэтому совершенно непонятно, зачем европейским налогоплательщикам платить за то, чтобы их политики встречались с не пойми кем не пойми зачем.

Скриншот twitter @BorisJohnson Светлана Тихановская и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

«На что вы тратите деньги налогоплательщиков? На формальные встречи, никому и ничего не обязывающие. Всех водят за нос, имитируя какую-то деятельность. Британцам стоило бы обратить внимание на то, куда уходят народные деньги», — поделилась своим мнением Ирина А.

Ряд пользователей указывает на то, что Тихановская сама заявила, что не собирается участвовать в будущей президентской гонке в Белоруссии, что ставит крест на её политическом будущем.

«Она уже заявила, что не вернётся в Белоруссию. Зачем с ней столько Запад носится? Она уже никто и ничто, ну разве что ради того, чтобы покормить печеньками бедняжку. Приручили же, выгнать жалко», — предполагает Оксана К.

Нашлись и те, кто убеждены, что Тихановская не отдаёт себе отчёта, что вскоре её оставят на политической обочине и подобные поездки, а также финансовая поддержка прекратятся.

twitter @POTUS Светлана Тихановская и президент США Джо Байден

«А эта дама рада, судя по всему, что вот такую «славу» получила и не думает даже, что её сейчас разжуют и выплюнут за ненадобностью. Будет прозябать где-нибудь на задворках в какой-нибудь Польше или Прибалтике», — пишет Валентина Ц.

Напомним, 3 августа агентство Reuters опубликовало материал, согласно которому премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провёл встречу с экс-кандидатом на выборах президента Белоруссии Светланой Тихановской в Лондоне.