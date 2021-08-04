Заявление главы Крыма Сергея Аксёнова, в котором он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым никогда не станет российской территорией, отметив, что крымчане на себе прочувствовали «любовь» официального Киева, которая выражается в блокадах, постоянных угрозах, попытках диверсий и терактах, в потоках вранья и клеветы, стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение 4 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

»Зеленский стал совершенно невменяемым. Что его слушать? Пусть лучше половым своим органом дальше на рояле играет своё финальный аккорд! Ибо уже сами украинцы хотят его скинуть с насиженного места», — указывает Alex O.

Многие пользователи пришли к выводу, что заявление президента Украины указывают на его нездоровое психологическое состояние.

«Зеля в очередной раз показал свою неадекватность! Крым вышел из состава Украины в рамках международного права. Поезд ушёл. Пора украинцам забыть о Крыме и строить спокойно свою жизнь», — считает Виктор Д.

Некоторые комментаторы отмечают, что Крым, вернувшись в состав России, не дал украинским нацистам устроить бойню на полуострове.

«В 2014 году Россия де-факто спасла крымчан. И это самое главное. Крым — это регион России, и отныне это навсегда. А Зеленский пускай кусает локти, ему уже в собственной стране никто не верит», — поделился своим мнением Евгений К.

Дарья Антонова ИА REGNUM Глава Крыма Сергей Аксенов

Часть людей считает, что действия киевских властей не позволят Украине не только вновь взять под контроль Крым, но и удержать в руках и другие территории.

«Всё верно сказал Аксёнов, Украина потеряла своих людей и территорию. Если Киев продолжит бестолково руководить, как и сейчас, то такой страны, как Украина, вскоре не будет, они потеряют ещё очень и очень многое», — предполагает Юрий Л.

Ряд пользователей указывает на то, что Зеленский делает всё, чтобы Украина вновь воссоединилась с Крымом, но уже в составе Российской Федерации.

«Возвращение большей части территории Украины в состав России — вот неизбежное будущее. Это лишь вопрос времени», — отмечает Михаил Б.

Отдельные комментаторы отмечают, что на заявления президента Украины пора перестать обращать внимания.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский

«Зачем этому клоуну вообще что-то отвечать?! Только лишний пиар этому шуту делают. Пущай оно там пищит для кучки обдолбанных нациков. Пусть что угодно, хоть Кубань с Ростовом им обещает, не стоит на них внимания обращать», — написал Дмитрий Ф.

Напомним, 3 августа глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал в соцсети «ВКонтакте» слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым никогда не станет российской территорией, заявив, что крымчане на себе прочувствовали «любовь» официального Киева, которая выражается в блокадах, постоянных угрозах, попытках диверсий и терактах, в потоках вранья и клеветы.