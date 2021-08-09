Решение Центризбиркома России предоставить новые документы об иностранных активах директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина на заседании, где обсуждался вопрос об исключении политика из федерального списка кандидатов КПРФ на выборы в Госдуму РФ, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 4 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Дарья Антонова ИА REGNUM Павел Грудинин

"Грудинин для них слишком умный и серьезный соперник, представитель другого политического клана, они его боятся как опасного соперника», — считает Андрей К.

Многие пользователи пришли к выводу, что действующие власти сильно боятся конкуренции в лице Грудинина на предстоящих выборах в России.

«Как же сказочные боятся, буквально всю оппозицию вырезали. Вот только не поможет это, голосовать будут не за кого-то, а против упырей», — написал Рене Д.

Дарья Антонова ИА REGNUM Павел Грудинин и Владимир Жириновский собирают клубнику. Совхоз им. Ленина

Некоторые комментаторы отмечают, что Грудинин явно нечист на руку, и лишь его семейная драма в прошлом позволила нам сейчас узнать о его иностранных активах.

«Мог бы и пролезть во власть, но бывшая супруга сдала его с потрохами. Вот ведь лжец: корчит из себя коммуниста, а у самого акций за рубежом на несколько сотен лет хватит всем потомкам», — указывает Николай П.

Часть людей считает, что иностранные активы есть не только у Грудинина, но и у тех, кто сейчас собирается спокойно участвовать в грядущих выборах.

«Да у нас всё правительство иностранный актив и детишки чиновников все уже за границей давно. Боитесь коммунизма, даже в его современном обличии. Призрак ходит по Европе, а теперь и по России», — пишет Сергей К.

Ряд пользователей указывает на то, что власти устроили представление для населения, чтобы привлечь внимание граждан к предстоящим выборам.

«Недалекие люди верят в этот политический цирк, устроенный властью перед выборами. Перед выборами нужна интрига. Вот вам её и дали, типа в России есть настоящая оппозиция. Пусть хоть вся Россия проголосует 100% за коммунистов, результаты будут те, которые уже давным-давно оговорены между властью и оппозицией», — поделился своим мнением Игорь К.

Владимир Беляев ИА Красная Весна Павел Грудинин

Отдельные комментаторы отмечают, что отстранение Грудинина от политической гонки не окажет какого-либо существенного воздействия на выбор граждан России в сентябре.

«Если люди в России правда недовольны сложившейся ситуацией, то они отдадут свои голоса не за Грудинина или Зюганова, а просто против действующей власти. Если же их устраивает своё положение, то никакие Грудинины не заставят людей за себя проголосовать», — написал Евгений О.

Напомним, 3 августа Центризбирком России предоставил новые документы об иностранных активах директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина на заседании, где обсуждался вопрос об исключении политика из федерального списка кандидатов КПРФ на выборы в Госдуму РФ.