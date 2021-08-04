Видео, на котором видно, как горит огромнейшая свалка автомобильных шин в Кувейте, стало поводом для бурной реакции среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 4 августа в социальной сети «ВКонтакте».

(сс) Santeri Viinamäki Автомобильные шины

»Я смотрю, что, если речь идёт о бизнесе «уважаемых людей», то «Гринпис» это никак не волнует. Но если одна покрышка загорается в России, то весь мир устраивает истерику. Это справедливо?» — задаётся вопросом Павел Т.

Многие пользователи пришли к выводу, что мировое сообщество вновь проявляет полное бездействие, когда что-то происходит не в России или Китае. Даже колоссальный пожар на шинной свалке в Кувейте не вызывает у них беспокойства.

«Это же подконтрольный американцам Кувейт! Значит, и пожар там демократический и экологически чистый. Да и вообще это не пожар, а экологически чистая и прекрасная утилизация вредных отходов», — издевается Василий Л.

Некоторые комментаторы отмечают, что шины могли загореться сами собой, потому что находятся под открытым солнцем во время невероятной жары. Поэтому неудивительно, что разгорелся огонь.

«Я слышал, что на Ближнем Востоке сейчас аномальная жара до +77. Есть вероятность самовозгорания. Экологический вред, конечно, ощутимый. А страны европейского альянса не реагируют», — написал Ким К.

Часть людей считает, что экологической катастрофы можно было бы избежать, если бы власти Кувейта озаботились уборкой территории свалки.

«Почему все эти шины на переработку не отправляют? Это кладбище наносит урон окружающей среде, когда даже не горит, просто существует», — отмечает Екатерина С.

Цитата из видео twitter @zackvoell Горящая свалка шин в Кувейте

Ряд пользователей указывает на то, что подобный инцидент ещё даст о себе знать в будущем. Такие пожары наносят сильнейший урон экологии на нашей планете.

«Ведь кто-то же поджёг, а урон для природы действительно будет колоссальный. Такие экологические катастрофы необходимо пресекать!» — считает Юрий Ч.

Нашлись и те, кто напомнил, что в России тоже иногда горят свалки с шинами. Государства должны заботиться о том, чтобы подобного не происходило, иначе ущерб терпит не только природа, но и местные жители.

«У нас тоже горели шины. Смраду было на неделю. Применение им пытаются найти многие, а автолюбители идут по простому пути — выкидывают вдоль дорог, и не только колёса, но и мусор из гаражей. В тридцати метрах стоит бадья мусорная, но выкидывают на обочину. Надо законодательно облагать их налогами за шины, за мусор», — пишет Виктор Г.

Напомним, 3 августа в социальных сетях стало распространяться видео с тем, как горит огромнейшая свалка автомобильных шин в Кувейте.