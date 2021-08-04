Известный на Украине и в странах СНГ врач Евгений Комаровский возмутился тем, что на Украине есть языковой омбудсмен, который «считает проценты сказанных слов». Об этом он рассказал в эфире программы «Первые» на телеканале «Украина 24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мова

«Я клянусь, если бы мне сказали 30 лет назад, что я буду жить в стране, где будет языковой омбудсмен, я бы уехал и увез всю свою семью. Но мы все молчим», — отметил врач.

По мнению Комаровского, молчание граждан Украины относительно этого «убивает нас».

«Мы же понимаем, что это не то чтобы бандитизм в ХХI веке, это низко, это унижает страну в веке толерантности — наличие людей, которые за мои деньги, за мои налоги сидят и считают проценты слов сказанных… Мы молчим, мы все молчим. И вот это нас и убивает», — подытожил он.

Заявление Комаровского обсудили на YouTube-канале Klymenko Time. Многие удивились тому, что к такому мнению известный украинский врач пришел лишь сейчас, ведь об этом предупреждали еще в 2014 году.

«Как это вы не знали, причем всех касается?! Если на Майдане в 2014-м говорили, что вам запретят говорить на русском?! Ведь из-за этого и ушел Крым, ушел Донбасс. Как это вы не знали, глухие идиоты?» — не понимает читатель под псевдонимом 1312l6.

(сс) Ilya Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь

«Странно… Доктор Комаровский, Вы только сейчас проснулись? Ну, доброе утро», — отреагировал Dmytro G.

«Это тот самый Комаровский, который в 2014 году кричал, что не нужно Путину защищать русскоязычное население, мы и сами разберемся с нациками. Судя по всему, разобрался», — добавил Жека М.

«Комаровский вдруг осознал, что то, что ему и ему подобным уже говорили в 2014-м, это правда? Забавно…» — отметил Amp.

«А я помню 2014 год. И его слова. «Да кто вам мешает говорить на русском языке?» Может, не совсем так. Но что-то из этой оперы. Почему-то Донбасс увидел это сразу. А у Комаровского только сейчас глаза и уши открылись», — отметила Лариса Х.

«А я прекрасно помню, как он России давал советы не лезть в Майдан, что без нас разберутся… Помним-помним! А теперь что? Действительно, проснулся!» — пишет «A9104078578 Королева».

Цитата из видео «Солнце и солнцезащита. Разбираемся вместе с дерматологом» пользователя Доктор Комаровский. youtube.com Евгений Комаровский

«Ну ладно, 30 лет назад он не знал, потому тогда и не уехал. Но узнал сейчас. И чего, уезжает что ли теперь?» — спросил Дмитрий М.

«А не этот ли доктор поддержал Майдан? Прозрел? Не поздно ли?» — поинтересовался «Красноармеец».

"Не смейте уезжать из светлой и такой европейской страны! Свободу надо хлебать полными ложками», — с сарказмом добавил один из читателей.

«Вы этого хотели, к этому шли 30 лет и как умный человек все понимали. Ну ничего, пока не удобно говорить на мове, привыкните», — добавила Antonina L.

(сс) Ivan Bandura Майдан

«Странные люди. Когда Россия говорила об этом в 2014 году, всё называли пропагандой, и вообще всё, что не вкладывается в шаблон украинского незалежника (от слова незалежнисть — независимости. — О. П.), — всё «пропаганда»! Просто удивительно!» — подытожил Denis K.

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