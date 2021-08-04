Возможно, ни одна новость о назначении посла в другой стране не привлекла такого внимания, как назначение Амира Хайека послом Израиля в ОАЭ. Эта история попала в заголовки многих веб-сайтов и новостных агентств, как только о ней было объявлено. Столь большой интерес отчасти обусловлен интенсивным интересом средств массовой информации к процессу нормализации отношений между ОАЭ и Израилем.

Mfa.gov.il Министры иностранных дел Израиля и ОАЭ после подписания Соглашения об экономическом и торговом сотрудничестве. 29 июня 2021 года

Каждый шаг, предпринятый обеими сторонами, привлекает значительное региональное и международное внимание, но интерес также связан со смыслом назначения опытного экономиста первым постоянным послом Израиля в ОАЭ. Самое важное послание, которое можно почерпнуть из заявления министра иностранных дел Яира Лапида о назначении Хайека в ОАЭ, — это приоритет экономики, торговли и инвестиций в двусторонних отношениях. С момента подписания мирного соглашения в сентябре 2020 года экономика стала главным приоритетом в стратегическом мышлении обеих сторон.

Выбор израильского посла приходится на сложный период — вместе с тем, возможно, самый подходящий для того, чтобы убедиться в реальности отношений между Абу-Даби и Тель-Авивом. Обе стороны много говорят об экономике, взаимном сотрудничестве и общих интересах, что не мешает многим продвигать теории заговора и бросать обвинения то тут, то там. Тем не менее новость о назначении посла Хайека оказалась способом опровергнуть ложные утверждения о позиции ОАЭ в отношении палестинского народа и дать понять, что экономика является приоритетом обеих стран на следующем этапе.

Mfa.gov.il Официальный визит министра иностранных дел Израиля Яира Лапида в Объединенные Арабские Эмираты. 29 июня 2021 года

До своего назначения послом Хайек был президентом Израильской гостиничной ассоциации. Известный экономист, он сыграл важную роль в увеличении промышленного потенциала Израиля, наращивании темпов экспорта, создании стратегических альянсов Израиля с крупнейшими мировыми экономическими субъектами. Он занимал пост генерального директора Израильского института экспорта до 2001 года, возглавлял многие крупные компании и руководил Ассоциацией производителей Израиля до 2015 года, а затем основал частную компанию.

Этот человек далек от сферы безопасности и политики, что является важным фоном для большинства израильских дипломатов и послов (как, конечно, и во многих других странах мира). Таким образом, акцент на экономическом, торговом, инвестиционном, техническом, промышленном и туристическом сотрудничестве в отношениях ОАЭ и Израиля очевиден.

Хайек «обладает богатым опытом и знаниями в области экономики и туризма, — сказал председатель израильской партии «Еш Атид» Яир Лапид. — Он является подходящим человеком для институционализации моста между Израилем и Эмиратами». И это, опять же, свидетельствует о сильном желании воплотить экономическое сотрудничество в реальность и установить его правила.

Обе стороны отлично понимают, какое внимание следует уделять конкретным областям и как важно правильно подбирать должностных лиц, способных воплотить это понимание в реальность, которая принесет пользу как ОАЭ, так и Израилю.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Туристы в Дубаи

Продолжение двусторонних отношений в период после подписания мирного соглашения в сентябре прошлого года является настоятельной необходимостью для официального оформления этого сотрудничества с целью получения максимально возможной отдачи. Обе стороны подписали множество соглашений о сотрудничестве. Существуют инвестиционные обязательства и меморандумы о взаимопонимании, которые нуждаются в дорожной карте, чтобы превратить их в двусторонние соглашения, закрепить твердую общую приверженность сосредоточению внимания на экономических, научных и промышленных аспектах отношений.

Инновационная экономика ОАЭ по-прежнему нуждается в расширении своих глобальных сетей сотрудничества в области экономики знаний, ускорения цифровой трансформации, развития предпринимательства, искусственного интеллекта, сельскохозяйственных технологий, решений в области водных ресурсов, умных городов и возобновляемых источников энергии.

Но это не просто высокие технологии. Существуют также общие интересы в других жизненно важных областях, таких как банковское дело, энергетика, туризм и логистика, связанные с амбициозными планами развития ОАЭ. По статистике, подписанные между ОАЭ и Израилем торговые соглашения с сентября 2020 года по январь 2021 года оцениваются примерно в 1 миллиард дирхамов/шекелей. Ожидается, что в течение следующих пяти лет двусторонняя торговля достигнет примерно 14 миллиардов дирхамов/шекелей.

Планируется, что ОАЭ станут основными воротами для потока израильских товаров и товаров в Азию и арабские страны, причем последние будут постепенно продвигаться в направлении сотрудничества с Израилем и извлекать выгоду из его прогресса в различных секторах. Тем более если произойдет серьезный качественный прорыв в решении палестинского вопроса, прекращение этого исторического конфликта в целях достижения безопасности, стабильности и мира для палестинского и израильского народов. Такой прорыв может привести к созданию новой экономической, инвестиционной и геополитической карты Ближнего Востока.

Mfa.gov.il Пресс-конференция в здании консульства Израиля в финансовом центре Дубая. 29 июня 2021 года

Министр иностранных дел Израиля заявил на пресс-конференции в здании консульства Израиля в финансовом центре Дубая о том, что будет подписано еще больше соглашений, сотрудничество будет расширяться и, по замыслу, переходить от правительств к бизнесу и людям. Таким образом, общая цель состоит в том, чтобы построить подлинный и прочный мир между арабскими обществами и Израилем, мир, который принесет плоды с точки зрения развития, строительства и повседневной жизни.

Соглашение об экономическом и торговом сотрудничестве, подписанное во время визита министра иностранных дел в ОАЭ, говорит о многообещающих амбициях на будущее, включая свободную торговлю товарами и услугами, и о стремлении подписать соглашение о свободной торговле, обсуждение которого уже началось.

Отношения ОАЭ и Израиля уже являются исключительными, ориентированными на интересы стран и будущее обществ и будущих поколений, что в конечном итоге создает модель дипломатии развития и подлинного и прочного мира на всем Ближнем Востоке.