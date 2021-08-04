В Киеве в здание украинского правительства ворвался мужчина, угрожавший взорвать гранату. Позже его задержала полиция. Граната, взорвать которую угрожал мужчина, оказалась боевая, а сам задержанный, Владимир Прохнич, является бывшим боевиком «Айдара» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Mvdlnr.ru Граната

Инцидент с участником гражданской войны в Донбассе обсудили в социальной сети Facebook на странице украинского журналиста Максима Назарова, а также на странице телеканала «Наш». Часть комментирующих считают, что инцидент был постановкой, иные — «шагом отчаяния».

«Мысль не нова, но хорошо, что нет на территории ядерного оружия», — написал Valeri P.

«Поражает то, что в дверях стоит мужик с гранатой, а народ на вход и выход туда-сюда снует… Иммунитет к беспределу уже выработался?» — не понимает Игорь Ш.

«Неубедительная постановка, видимо!» — ответила Игорю Ш. Taisia D.

«Постановка былас автобусом и заложниками, с участием главного актёра, а это суровые будни нашей страны…» — ответил ей Игорь Ш.

«Люди мимо ходили как ни в чём не бывало — привыкли», — добавил Виктор Н.

Kmu.gov.ua Заседание правительства Украины

«Они привыкли беспредельничать в зоне АТО (на Украине карательную войну в Донбассе называют антитеррористической операцией. — О .П.), да и шли туда затем, чтобы деньги заработать, а главное — это будущие льготы», — отметила Валентина Б.

«Думаю, это чистая случайность, что мужик — участник АТО. И среди «мирного» населения немало людей, доведенных до отчаяния. Возможно, им тяжелее раздобыть гранаты, и только. Боюсь, в реабилитационных центрах нуждается полстраны…» — написал Владимир Б.

«Трагичность задуманной сенсации была традиционно провалена убогостью постановки и полной профнепригодностью исполнителей… Классическое «не верю!» — единственная оценка этому шоу…» — отреагировала Дина К.

«Его надо лечить, а не грозить посадкой. Там он не один, им нужна после окопов реабилитация на государственном уровне! Власти, не делайте на горе этого человека шоу!..» — добавила Нина В.

«Да ничего ему не грозит! Атошников (от аббревиатуры АТО, имеется в виду участник гражданской войны в Донбассе. — О. П.) в тюрьму не сажают. Пожурят и возьмут на поруки!» — отметила Татьяна С.

«Довели человека, не от хорошей жизни пошел», — пишет Татьяна И.

«И это первый, кто решился, а что будет, если в отчаянии придут многие?..» — задалась вопросом Ольга П.

СВ ДНР Донецк

«Если это не постановка, представляю, как у них у всех подгорело. Никакие охранники не спасут, только бункер», — добавил Геннадий Р.

«Ну пожурят и отпустят. Все как надо!» — написала Елена Т.

«Спектакль окончен. Теперь можно дополнительные бабки выделять для пущей охраны себя любимых…» — отметил Сергей Т.

«Хорошо, что хоть делов не наделал, целее будет… Знать о себе дал…» — подытожил читатель под псевдонимом Маяк Групп.

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