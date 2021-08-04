Центризбирком 2 августа зарегистрировал список кандидатов от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость. Общефедеральную часть возглавили председатель центрального совета Владимир Бураков и его заместители Владимир Ворожцов и Андрей Широков.

Rpprb.ru Акция «Партии пенсионеров за справедливость»

За полтора месяца до выборов местное отделение партии испытывает проблемы с финансированием, а деньги, обещанные Смольным за использование в качестве лояльной партии, так и не поступили. Ввиду отсутствия поддержки в 3% на федеральное финансирование также рассчитывать не приходится. Подобная ситуация ставит под угрозу любые перспективы партии занять места в ЗакСе.

Средства нужны на ведение избирательной кампании, для сбора подписей, ведения кампаний кандидатов и распространения рекламных материалов. Да и быть бесплатными спойлерами тоже как-то не хочется. В прошлом году партия получила 157 миллионов «пожертвований» от различных юридических лиц, и петербургское отделение рассчитывало на аналогичную местную поддержку, обещанную ранее.

В неполучении транша функционеры и члены Партии пенсионеров обвиняют губернатора. Лояльная к Смольному, фактически оставшаяся без финансирования партия вынуждена выставлять на торги не только собственный рейтинг, но и электорат. И первая в списке покупателей — КПРФ. Переход в распоряжение коммунистов актива Партии пенсионеров положительно бы сказался на продвижении их предвыборной социально-консервативной программы.

Основной и официальной претензией ППСС к Смольному станет тот факт, почему губернатор исключил из уравнения партию с ядерным электоратом, легко способным поддержать коммунистов. Такая ситуация никак не может быть полезной для «ЕдРа» и создаст дополнительную турбулентность в Санкт-Петербурге.

Источники, близкие к руководству партии, уверяют, что ряд членов партии в лице общественников и активистов готов публично выразить претензии к Смольному. Среди озвучиваемых версий есть и та, которая подтверждает переход актива партии в распоряжение КПРФ.

Версия о том, что курирующий предвыборные кампании в Госдуму и ЗакС вице-губернатор Бельский не имеет к этому никакого отношения, не выдержит никакой критики. Господин Бельский известен своей способностью жестко контролировать все местные расклады и телодвижения.