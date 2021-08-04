У нас по ТВ этого не показывают, но в Греции есть очень широкое и активное движение противников обязательной вакцинации от ковида. Причем они не ограничиваются чтением комментариев в интернете, а выходят на улицы, собирая митинги с десятками тысяч участников. Принципиально не называю этих людей «антипрививочниками», потому что антипрививочник вообще против прививок, а тут речь идет о массовой принудительной вакцинации. А Грецию привожу как страну, ответ которой на пандемию во многих странах считается образцовым (там и карантин был суровей нашего, и прививаются куда более активно). С нее, стало быть, можно брать пример. Но так как там далеко не все счастливы возможностью наконец ввести себе плохо изученное вещество, либералы ведут пропагандистскую кампанию, с которой, чем черт не шутит, наши особо ретивые пропагандисты тоже возьмут пример.

L. Boilly. Врач вакцинирует маленького ребенка. 1827

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На днях в одной из известных газет Греции, Kathimerini, вышла статья профессора университетов Кипра и Уорвика Харидимоса Цукаса под названием «Мое тело — мое дело. Да ладно?». В ней профессор бичует тех, кто считает прививку личным выбором каждого человека, выступает за откровенно принудительную вакцинацию и объясняет свою позицию так:

Харидимос Цукас «Те, кто мнит, что вакцинация против заразного заболевания является исключительно индивидуальным выбором, ошибаются. Мы существуем не как отдельные островки, а как взаимозависимые существа — вот о чём напоминает нам пандемия. Если человек не хочет защищаться, то это его собственная проблема. Но если он равнодушен к защите других, это наша проблема».

Этот тезис взят на вооружение интернет-ботами и в нашей стране, разница в том, что тут ученый всё раскладывает вроде как по-научному, а не чисто на матюгах, как наши тролли. По его словам, вакцинация всегда воспринималась людьми с подозрением, так было и с оспой, и с корью, при том, что именно массовая вакцинация позволила избавить человечество от этих заболеваний. Корь, правда, постепенно возвращается из-за антипривочников, говорит профессор, и это плохо, что возвращается, но его примеры противоречат сами себе. Напоминая, что вакцина от оспы появилась еще в конце XVIII века, а оспа благодаря вакцинации была побеждена лишь во второй половине века ХХ, профессор ловко обходит тот нюанс, что у вакцины было полтора века на испытания. Полтора века, в течение которых люди смогли убедиться, что вакцина не опаснее болезни и не дает временную защиту, обновлять которую нужно раз в несколько месяцев. А к ковидным вакцинам это один из самых первых вопросов: окей, давайте привьемся, но может, сперва на мышах испытаем, как надо, за полтора года, а не сразу вот так на людях? Нет — давайте сразу, отвечают скептикам, вам что, жалко? что ли? Вы чего это говорите, будто на вас новый препарат испытывают, ничего не испытывают, так, колют сразу, там и увидим. Случай со смертью целой семьи в Красноярске, где привились и умерли родители и бабушка, после чего 12-летняя девочка осталась сиротой, просто на слуху из-за своей резонансности. Но разве нет других — вообще нигде?

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация против коронавируса

Цукас обвиняет медиков и ученых из числа противников принудительной вакцинации в коммерческим интересах: мол, продвигать альтернативные способы лечения — их источник дохода, конечно, они будут против вакцин. А неужто производители вакцин не преследуют коммерческих интересов? По данным Pfizer, только за первый квартал сего года ее выручка составила почти 15 млрд долларов, превысив на 45% показатели аналогичного периода прошлого года. Только на продажах вакцины от ковида и только в первом квартале Pfizer заработала 3,5 млрд долларов и улучшила прогноз по доходу на текущий год: сперва от продажи вакцины компания рассчитывала получить порядка 15 млрд долларов в 2021 году, но теперь уже рассчитывает на 26 млрд. По словам гендиректора компании Альберта Бурлы, Pfizer ожидает «устойчивого спроса» на вакцину, схожего с тем, которым пользуются вакцины от гриппа — в компании не исключают, что в будущем людям потребуется регулярная вакцинация от ковида.

Британская Guardian писала, что, по подсчетам аналитиков Bernstein, в 2021 году пять главных западных производителей вакцин заработают 32 млрд евро, особо в выгоде окажутся Moderna и упомянутый Pfizer. Moderna еще в начале года рассчитывала на почти 13 млрд евро, считается, что сумма по факту будет больше.

Но коммерческий интерес, конечно, только у тех, кто не хочет прививаться. А производители радеют исключительно за народное благо.

(сс) Senior Airman Eugene Oliver Вакцина против коронавируса Moderna

Но профессор Цукас идет еще дальше: он объясняет аудитории, что зря она что-то говорит о личной свободе, потому что принудительная вакцинация — это нормально для либеральной демократии. Просто «либеральная демократия не устраняет авторитарное принуждение — она рационализирует его, устанавливая ограничения, условия и контроль», раскрывает карты ученый. Уточняя, что не ради попрания чьих-то свобод, а исключительно ради трудовой эффективности правительства поощряют вакцинированных и усложняют социальную и профессиональную жизнь непривитым. Я просто выполняю свою работу, сэр.

А ведь этот Цукас еще не самое дно среди сторонников насильственной вакцинации. Плохо то, что он и его единомышленники сводят всю тему исключительно к вопросу здравоохранения, когда всё уже давно переросло его рамки.