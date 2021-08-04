Предложения Путина о работе на Курилах: японцы предпочитают ждать
В Японии продолжают анализировать цели предложений Москвы ввести значительные таможенные и налоговые послабления на российских южных Курилах. Как отмечает автор японского информационного агентства «Дзи-дзи пресс» Такахико Хираива, «формально премьер Мишустин поехал на остров (Итуруп), чтобы подытожить «уникальные и беспрецедентные предложения» по вовлечению Японии в совместную экономическую деятельность на четырех северных островах». То, что предложения делались в первую очередь в расчете на позитивную реакцию японского бизнеса, подтверждается словами президента РФ Владимира Путина. Напомнив о том, что Россия давно ведет с японскими партнерами «работу по тому, чтобы создать необходимые условия для участников экономической деятельности», глава государства заявил председателю правительства Михаилу Мишустину на заседании Совета безопасности РФ:
Свой анализ Хираива начинает с указания на то, что поездка Мишустина на Итуруп состоялась, «несмотря на недовольство Японии». Имеются в виду предостережения (?!) Токио российскому руководству не допустить этой поездки, ибо в Японии рассматривают посещения южных Курил членами правительства РФ как «нарушение японского суверенитета» на островах, которые решениями обеих палат парламента летом 2009 года были произвольно объявлены «японскими».
При этом автор почему-то считает, что Россия в большей степени заинтересована в развитии двусторонних отношений, и своими предложениями как бы подталкивает нынешний японский кабинет министров к оживлению диалога.
По не совсем понятной логике Хираива связывает инициативу Путина в отношении Японии и с предстоящими выборами в Государственную думу РФ.
Хираива допускает такое объяснение слов российского президента о «беспрецедентных» нововведениях на Курилах:
Что касается участия японского бизнеса в развитии Курил, то по этому поводу автор статьи не испытывает оптимизма.
И для его пессимизма есть серьезные основания.
Во-первых, на Курилах для крупного японского бизнеса нет перспективной сулящей большую прибыль работы. Разве что рыболовство и переработка даров моря. Выращивание же в теплицах помидоров по японской технологии, конечно, к крупным проектам не отнесешь. Поэтому можно согласиться с Хираивой, когда он пишет:
Хотя для мелкого и среднего японского бизнеса может найтись работа на Курилах, развернуть свои предприятия на островах они не смогут из-за запрета японского правительства. Ибо оно, ссылаясь на то, что эти территории — «японские», открыто требует от Москвы изменить законодательство РФ и вывести японские компании и их персонал из-под российской юрисдикции.
В Москве не могут пойти на уступки Токио в его требовании предоставить работающим на Курилах японским гражданам статуса экстерриториальности, ибо это было бы равноценно капитуляции, признанию японских притязаний на «японский суверенитет» на южнокурильских островах. Это было бы и грубым нарушением Конституции России и соответствующего законодательства о недопустимости покушения на суверенитет и территориальную целостность нашего государства.
С другой стороны, в Японии не могут не опасаться того, что предоставляемыми таможенными и налоговыми льготами на Курилах воспользуются компании других стран. Хираива не скрывает опасения такой перспективы:
Ну что же, к «протестной реакции» японского правительства нам не привыкать. В последние годы Токио «дежурно» направляет Москве «сожаления» и «протесты» по поводу любой хозяйственной и военной деятельности на Курильских островах. Пыталось японское правительство оказывать давление и на иностранные фирмы, которые изъявляли желание работать на Курилах. Не исключено, что такая практика будет продолжена. Но ведь вводимые налоговые льготы, как следует понимать, будут распространены и на отечественные компании. Да и далеко не все государства мира так уж зависят от Японии, чтобы беспрекословно подчиняться ее политическим требованиям.
А японские власти и бизнесмены могут последовать прогнозу автора статьи и продолжать «топтаться на месте». Подводя итог своему анализу ситуации, Хираива констатирует: