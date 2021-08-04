Китайцы поддержали «кенгуру-бандитов», учинивших погром в олимпийском Токио
Агентство Reuters сообщило, что перед отъездом из Токио некоторые австралийские спортсмены разнесли комнату в олимпийской деревне, где они жили, пробив дыру в стене, а также наведя в самой комнате полный беспорядок. Что касается такого поведения спортсменов, руководитель олимпийской делегации Австралии заявил, что не будет наказывать виновных.
Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo активно заинтересовались происходящим, составив тысячи сообщений под соответствующей публикацией в паблике Phoenix Net. И комментарии оказались не столь однозначными, поскольку дает о себе знать давнишняя нелюбовь китайцев к Японии.
«Хотя есть некоторые изъяны в моральной стороне вопроса, могу ли я сказать, что они проделали прекрасную работу?» — задался вопросом «Южный апельсин».
«Япошки не осмелятся что-либо вякнуть против этого», — считает «Нескромный студент».
«Разве Япония и Австралия не братья? Пусть попросят американского отца навести порядок», — добавил пользователь «Четырехслойная бумага».
«А какими качествами еще должны обладать отпрыски разбойников и ссыльных преступников?» — не удивился Гусь Фэй.
«Да, это потомки преступников, у них не может быть другой природы», — согласился «Вспоминай слонов».
«Да просто спортсмены входят в федерацию грызунов Австралии. Ничего удивительного», — уверена «Вопрошающая долина».
«Это их внутреннее кенгуру вышло наружу», — поправила Stock Global Tour.
«Такое ощущение, что спортсмены все еще на стадии кенгуру! Эволюция пока не увенчалась успехом, кенгуру еще только предстоит эволюционировать!» — считает «В лодке».
«Австралия всегда ненавидела Японию и не примет сдачи Японии. У нее есть хребет. Более того, как страна — хозяйка Олимпийских игр Япония совершила несколько бесстыдных поступков», — оправдал случившееся Gentle.
«Меня больше вот что беспокоит. Легко проделать дыры в стене? Имеем ли мы дело с плохим качеством строительства или же дело в сильных спортсменах?» — пошутил «Молоко с сахаром».
«Не приезжайте в Пекин в следующем году, нечего вам делать в нашей стране», — заметил Рио, намекая на зимнюю Олимпиаду в Пекине 2022 года.
«Живите в капсульной комнате. Спите на бумажных кроватях и ешьте прозрачную пищу… И это вы должны тренироваться каждый день, и этим спортсменам, возможно, придется обратиться к психиатру, когда они вернутся», — посочувствовал австралийцам «Тапир», имея в виду особенности проживания спортсменов в Олимпийской деревне Токио.
«Хоть я и считаю, что это было красиво, все же Австралия как была раньше, так и должна снова стать и оставаться тюрьмой», — считает Мо Тянь.
Оправдывая и поддерживая действия австралийцев в Токио, китайцы, однако, крайне не приемлют такого поведения у себя в стране. Дело тут во многом, потому что им ненавистны как Япония, так и Австралия. По разным причинам. Но в целом — за поддержку линии США и за постоянные политические и информационные атаки на Китай.