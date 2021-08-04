Новосибирцы отреагировали на новость о том, что Минпромторг решил не возобновлять программу льготного автокредитования. В социальных сетях они обсуждают, чем это вызвано и к чему в итоге приведёт.

(сс) Aaron Yoo Новый автомобиль

Напомним, ранее стало известно, что правительство решило не возобновлять с августа программу льготного автокредитования, на которую из бюджета уже было выделено 5 млрд руб. Об этом в интервью РБК рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров. По словам Мантурова, по результатам первого полугодия 2021 года рост на автомобильном рынке составил 37,5% по продажам.

«Ну и отлично. В потребительский машину купить дешевле, чем в автокредит», — считает подписчик Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» Николай Софронов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Отделение банка

В то же время Сергей Савельев подмечает, что «любая программа льготного кредитования вызывает рост цен на объект этого кредитования, посмотрим, отмена льгот снизит ли цены».

«Возможно, падение спроса может вызвать небольшое уменьшение цен на новые авто», — предположил Андрей Леванов.

В то же время Дмитрий Семенов, наоборот, считает, что цены на автомобили будут только расти, и «это совершенно понятно».

Отметим, что, по данным агентства «Автостат», по итогам первого полугодия 2021 года средневзвешенная стоимость новой легковой машины в России составила 1 886 000 рублей. За отчётный период средневзвешенная цена новой легковушки в стране выросла по сравнению с прошлым годом на 12,5%.

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«Шарик, ты балбес. Зачем вкладывать сбережения в авто, которое с выездом из салона теряет 25% стоимости», — не понимает ещё один подписчик «АСТ-54» Евгений Батура.

«Вот только цена на авто в салоне растёт постоянно, и лучше купить сейчас за миллион, чем потом за полтора. При этом цена на вторичке растёт также, поэтому ты не теряешь «25%», а намного меньше, плюс у тебя есть автомобиль, так что логично брать сейчас, ибо падения курса доллара не будет», — ответил ему Денис Сарычев.

Laitr Keiows Подержанные автомобили

В то же время Антон Пичугин считает, что «на дураках отыгрываются».

Напомним, что Денис Мантуров пояснил, что целесообразнее направлять высвобождаемые средства на мероприятия и отрасли, где поддержка «более необходима и востребована».