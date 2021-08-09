Во время борьбы с пожарами, вспыхнувшими по всей Турции, разразились скандалы. Выяснилось, что пожарные самолеты неисправны и сняты с учета. Стало известно, что Турция, которая каждое лето тушит пожары, арендовала на это лето всего 3 самолета. После пожаров, разбушевавшихся в Анталье, Манавгате, Мармарисе, Бодруме и в различных районах Миласа, предпринятая правительством ПСР борьба с пожарами вызвала ожесточенные споры.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

Вслед за серийными пожарами начались серийные отключения электроэнергии. Многие города Турции испытывают перебои в подаче электроэнергии. Внезапные отключения электроэнергии привели к массовым возмущениям граждан. В Стамбуле, Измире, Анкаре, Газиантепе, Конье, Бурсе, Адане, Мерсине, Кыркларели, Хатае, Ушаке, Манисе и во многих других городах нет электричества. В то время как легли сайты компаний по распределению электроэнергии, молчание организаций в данной ситуации вызвало бурную реакцию в социальных сетях.

Бывший министр культуры и туризма Эртугрул Гюнай в своем аккаунте в Twitter публикует следующий комментарий:

@ErtugrulGunay:«После наводнения в Ризе и Артвине мы с большой печалью и тревогой следим за новостями о пожарах в Манавгате и в других провинциях. В нашей стране произошла катастрофа».

@ErtugrulGunay:«Человеческая жизнь не должна оцениваться так дешево, жизнь живых существ и растений не должна оцениваться так дешево. Большая часть территории сгорела дотла. Почему не были сформированы команды спасателей?».

Журналист и телепродюсер Саид Сефа публикует следующий комментарий в поддержку этого сообщения:

@sefa_said: «Вполне естественно, что в стране, в которой вдвое меньше самолетов для пожаротушения, чем в парке самолетов Дворца, в воздухе летают теории заговора. Страна в огне, даже пожар Дворец использует себе на руку с оттенком национализма».

Самолёт тушении лесной пожар

Пользователь с ником Vaziyet отвечает на это следующим образом:

@vaziyetcomtr: «Мэр провинции Мугла Осман Гюрюн заявил, что: «Я позвонил в Турецкую авиационную ассоциацию и сказал, что наш муниципалитет хочет арендовать пожарный самолет, однако мне ответили, что после 15:30 никого уже нет, и сказали позвонить завтра утром. Мы не смогли найти ни одного должностного лица в Турецкой авиационной ассоциации».

Журналист и публицист Левент Гюльтекин публикует следующий комментарий:

@acikcenk:«Они превратили нашу прекрасную страну в ближневосточную страну, где правители имеют дворцы, самолеты, роскошную жизнь, но не могут решить никаких проблем и не переживают за страну. Дело ведь не только в пожаре, эта горькая ситуация глубоко ранит нас».

Журналист, публицист и телепродюсер Тарык Торос комментирует это следующим образом:

@TarikToros: «Эрдогану нет дела до пожаров… Он думает, как ему распорядиться землей, оставшейся после пожара. И я говорю это со знанием дела: на основании последнего закона, опубликованного в «Официальном вестнике» за его личной подписью, он напрямую привязал управление строительством в лесных районах, особенно на побережьях, к своей персоне».

Ученый Фуат Озхан критикует Эрдогана, прибывшего в Мармарис, следующим образом:

@fuatozhan:«В связи с проездом колонны Эрдогана в Мармарисе перекрыли дороги в зоне пожара, пожарные ждут и не могут проехать».

Yıldız YazıcıoğluVOA Команда по тушению лесных пожаров. Турция

Пользователь с ником Aykırı отвечает на это:

@aykiricomtr: «После своего выступления в Мармарисе Эрдоган бросил пакеты с чаем пострадавшим от огня гражданам. Какая логика?».

Бывший министр культуры и туризма Эртугрул Гюнай высказывается в поддержку этого комментария следующим образом:

@ErtugrulGunay: «У производителя чая «Чай-Кур», убыточного, начиная с 2017 года, в 2020 году убытки составили 547 миллионов долларов, деньги за «чай удовольствия», который пакетами раздают пострадавшим от землетрясений, наводнений, пожаров и обычно всем собравшимся людям, снова платятся из карманов людей…»

Сотрудница СМИ Джансу публикует следующее сообщение в поддержку этого комментария:

@cns__dmr__ :«Сколько дней уже продолжаются пожары. Народ бросил все свои силы, пытаясь потушить огонь водой из бутылок. Они не смогли справиться с кризисом; до сих пор они утверждают, что вертолет лучше самолета, и что нам не нужна никакая помощь. Очнитесь, страна уже сгорела!».

@cns__dmr__: «Из-за последовавшей реакции граждан телеканалу Ahaber пришлось бежать из региона… Но как бы мы ни расстраивались, путь для разграбления лесов и побережий открыт, и оппозиция не проголосовала против».

Пользователь с ником Birisi отвечает следующим образом:

@rindaneman: «Они не хотят, чтобы пожары были потушены! Потому что не осталось земли, которую можно отдать под строительство за бесценок! Канал «Стамбул» обернулся фиаско. Им нужна земля, которая принесет прибыль! В обмен на гарантии для богачей сожженные места будут отданы под строительство! Когда-то и они уйдут, но уходя, они превратят райскую землю в пустыню бедуинов! #YANIYORUZ».

Gogolplex Лесные пожары в окрестностях Бодрума. 2021

Газета BirGün публикует следующий твит:

@BirGun_Gazetesi: «Для перелета на Кипр у них нашлось 8 самолетов, а на пожары — 2 самолета».

В то же время некоторые пользователи обращают внимание на отключения электроэнергии в разных частях страны.

Журналист, публицист Юсуф Каплан в своем аккаунте пишет следующий комментарий:

@yenisafakwriter: «Многие города Турции испытывают перебои в подаче электроэнергии… Это ненормально! Отключают даже там, где вообще не было пожаров».

Пользователь по имени Джемиль отвечает:

@CemilCan5834: «Ни эти отключения, ни возгорания не кажутся нормальными, происходит что-то серьезное. Правительству уже пора очнуться от этих глупостей с ковидом…»