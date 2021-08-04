В Италию пришла четвёртая волна пандемии коронавируса. Об этом объявили местные СМИ, ссылаясь на рост заболеваемости COVID-19 в ряде регионов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В частности, сообщается о росте числа случаев заражения в северных регионах Трентино — Альто-Адидже и Венето. Наибольшее беспокойство медиков, как отмечается, вызывает распространение штамма «Дельта», а также рост заболеваемости среди молодых людей. Эксперты связывают это с прошедшим в июле чемпионатом Европы по футболу.

«Рост заболеваемости среди лиц младше 40, рост числа госпитализаций. Тяжёлый удар по туризму, 34% отменили бронирование», — констатирует издание Messaggero Veneto.

Реакция соцсетей не заставила себя долго ждать. Причём большинство комментаторов высказались резко против возможного принятия ограничительных мер. Многие считают, что рост связан с вакцинацией и попытками внедрения ковид-паспортов.

Ковидный паспорт

«Теперь все ясно! Если сейчас правительство или кто-то ещё хочет избежать четвертой волны, то придется вакцинировать всех, даже привитых шесть месяцев назад. Это невозможно. Выбрана бессмысленная дорога. Кто-то должен за это заплатить», — написал известный врач и общественник Фабрицио Сальвуччи.

«Чем больше волн, тем больше денег», — кратко выразился пользователь Винченцо К.

«Итальянцы сыты по горло. Сколько умерло от COVID-19 и сколько в связи с другими заболеваниями. Сколько непривитых. Сколько заразились в больницах, сколько старше 80 лет. Все это тоже цифры, но они дают иную картину реальности», — считает Анджело С.

«Заболеваемость растёт, потому что они хотят сделать ковид-паспорта обязательными», — добавил Пьерфранческо В.

«Надеемся увидеть свет в конце туннеля в мозгах тех, кто в это верит», — пошутила Джузи А.

Многие комментаторы также признают, что всё происходящее им напоминает хорошо срежиссированный спектакль, призывая других «готовить попкорн».

«Готовьтесь, что, как только Феррагосто пройдет, нам понадобится и четвёртая волна! Кажется, всё написано в хорошем сценарии», — написала Мимма.

«Ура, начинается четвёртый сезон самого популярного сериала в мире. Скоро на наших экранах», — высказалась Сабри А.

«Сколько там ещё серий, интересно?» — интересуется Беатриче О.

Aeronautica Militare Коронавирус в Италии

«Август 2034 года, Фонд Гимбе: 100-процентный рост числа случаев (с 1 до 2), наступление 67-й волны», — иронизирует Лоренцо К.

«Ноябрь 2034 года: это будет последний локдаун, чтобы мы могли отпраздновать Рождество с нашими близкими», — поддержал его Алессио А.