Уживутся ли Путин и Эрдоган в Афганистане?
Министр обороны Турции Хулюси Акар о телефонном разговоре с афганским коллегой Бисмиллахом Ханом Мохаммади заявил, что «стороны обсудили вопросы безопасности в регионе и в аэропорту Кабула». Сообщается, что «Турция будет поддерживать афганский народ столько, сколько люди, проживающие в Афганистане, того пожелают». Ранее Анкара заявляла, что «вооруженные силы Турции не будут играть оперативной роли в Афганистане, как и с самого начала, и они не будут участвовать в боевых действиях, кроме самообороны».
Между тем события в этой стране и вокруг нее могут развиваться по самым неожиданным сценариям. С 1 мая, когда из Афганистана начался вывод сил НАТО, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяло под контроль около половины районов страны. В американской разведке не исключают, что Афганистан может погрузиться в хаос и насилие гражданской войны, а признанный мировым сообществом президент страны Ашраф Гани будет свергнут в течение полугода. В этой связи Россия, учитывая потенциальные риски на границе между Афганистаном и странами Средней Азии, по словам министра обороны Сергея Шойгу на совещании в Душанбе с коллегами из стран — участниц ШОС, окажет военную поддержку этим странам «в модернизации национальных вооруженных сил, оснащении их вооружением и военной техникой, обучении кадров». Помимо того, Москва намерена повысить боевую готовность собственных военных баз в Таджикистане и Киргизии и укрепить их потенциал по реагированию на кризисные ситуации. Всё непросто.
Так, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов уверяет, что, оказывается, «большинство представителей движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) настроены на мирное урегулирование в Афганистане» и «лишь одна треть — радикальны», но «движение не представляет угрозы для соседних стран». Также Кабулов поставил под сомнение заявления афганских властей о связях «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он добавил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ведут боевые действия в Афганистане лучше, чем другие силы, поэтому при запуске «содержательных, результативных межафганских переговоров» с этим игроком придется считаться в первую очередь. При этом Кабулов не считает реальным полный захват власти в Афганистане талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Если это действительно так, то о чем тогда весь сыр-бор? Зачем ОДКБ намерена проводить масштабные военные учения «Граница-2021» на территории Узбекистана и Таджикистана еще в течение несколько месяцев?
Иную картину возможного развития событий рисуют на Западе. Французская газета Le Figaro утверждает, что в «Афганистане готовится тандем Россия — Турция», которые подтягиваются к этой стране. «Изгнав западные страны из Сирии, Ливии и Нагорного Карабаха, Анкара и Москва рука об руку готовятся занять место США в Кабуле, — утверждает издание. — Турция предлагает США обеспечить безопасность столичного аэропорта, а тот, кто владеет аэропортом, владеет городом. Так Реджеп Тайип Эрдоган готовится стать ключевым игроком в Средней Азии, получив рычаги воздействия на международные силы, которые останутся в стране, на почти 500 американских солдат в «зеленой зоне» и экспатриантов, дипломатов и сотрудников гуманитарных миссий». В этой связи «в ближайшей перспективе неизбежна встреча в Афганистане турецкого лидера с президентом России Владимиром Путиным, чего не исключает командование США». Действительно, американский план по сохранению турецкого воинского контингента в Кабуле для охраны международного аэропорта может выйти за рамки обычного обеспечения безопасности. На это указывают заявления Эрдогана, которые он сделал в ходе недавнего визита в Турецкую Республику Северного Кипра.
«В Афганистане и регионе наступает новая эра, наряду с США и НАТО встает Турция, — говорил он. — В настоящее время Вашингтон принял решение вывести войска из Афганистана, они хотят, чтобы аэропорт Кабула продолжал функционировать. Мы относимся к этому позитивно, у нас, конечно, есть несколько условий к США как в дипломатических отношениях, так и в вопросах логистики». При этом турецкое руководство предпочло обойти стороной протест талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) против реализации такого сценария. Но все понимают, что сохранение турецкого военного присутствия в Афганистане меняет баланс сил в стране и регионе, на что Россия будет вынуждена реагировать. Хотя бы потому, что не исключен наплыв беженцев в приграничные страны Средней Азии. Поэтому контакт Москвы и Анкары на этом направлении становится почти неизбежным, а может быть, даже и желательным. Но в России при этом обращают внимание на несколько моментов.
Первый: вариант с сохранением турецкого контингента в аэропорту Кабула согласован между Анкарой и Вашингтоном без участия администрации президента Ашрафа Гани. Второй: «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выступает категорически против чужаков на своей территории. Третий: афганские силы безопасности оказались неспособны встать на защиту кабульского аэропорта самостоятельно. Кроме того, в Москве не могут не воспринимать ситуацию и как попытку США создать для российской стороны противовес в лице Турции. «Для некоторых стран Запада, в первую очередь это Великобритания и США, — отмечают некоторые турецкие эксперты, — укрепление позиций турецкого руководства в Афганистане представляет собой определенную выгоду. Для Англии, которая определяет в своей военной стратегии Россию в качестве «врага номер один», подобное развитие ситуации играет на руку и позволяет внести разлад во внешнеполитическую стратегию Москвы, особенно касательно вопросов региональной безопасности».
Но как считает директор турецкой программы Фонда защиты демократии Айкан Эрдемир, «между Эрдоганом и Путиным возможен афганский альянс после ухода войск НАТО из Афганистана», потому что «Эрдоган может попытаться использовать возможную роль Турции в Афганистане для продвижения своей повестки дня в другом месте». Посмотрим. Пока же из горной страны приходят тревожные сообщения. Теракт в центре Кабула, ракетный обстрел аэропорта Кандагар, бои в окрестностях Герата, возобновление столкновений между правительственными войсками и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). А страдают люди.