



Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Министр обороны Турции Хулюси Акар о телефонном разговоре с афганским коллегой Бисмиллахом Ханом Мохаммади заявил, что «стороны обсудили вопросы безопасности в регионе и в аэропорту Кабула». Сообщается, что «Турция будет поддерживать афганский народ столько, сколько люди, проживающие в Афганистане, того пожелают». Ранее Анкара заявляла, что «вооруженные силы Турции не будут играть оперативной роли в Афганистане, как и с самого начала, и они не будут участвовать в боевых действиях, кроме самообороны».

Между тем события в этой стране и вокруг нее могут развиваться по самым неожиданным сценариям. С 1 мая, когда из Афганистана начался вывод сил НАТО, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяло под контроль около половины районов страны. В американской разведке не исключают, что Афганистан может погрузиться в хаос и насилие гражданской войны, а признанный мировым сообществом президент страны Ашраф Гани будет свергнут в течение полугода. В этой связи Россия, учитывая потенциальные риски на границе между Афганистаном и странами Средней Азии, по словам министра обороны Сергея Шойгу на совещании в Душанбе с коллегами из стран — участниц ШОС, окажет военную поддержку этим странам «в модернизации национальных вооруженных сил, оснащении их вооружением и военной техникой, обучении кадров». Помимо того, Москва намерена повысить боевую готовность собственных военных баз в Таджикистане и Киргизии и укрепить их потенциал по реагированию на кризисные ситуации. Всё непросто.

tasnimnews.com Ашраф Гани

Так, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов уверяет, что, оказывается, «большинство представителей движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) настроены на мирное урегулирование в Афганистане» и «лишь одна треть — радикальны», но «движение не представляет угрозы для соседних стран». Также Кабулов поставил под сомнение заявления афганских властей о связях «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он добавил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ведут боевые действия в Афганистане лучше, чем другие силы, поэтому при запуске «содержательных, результативных межафганских переговоров» с этим игроком придется считаться в первую очередь. При этом Кабулов не считает реальным полный захват власти в Афганистане талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Если это действительно так, то о чем тогда весь сыр-бор? Зачем ОДКБ намерена проводить масштабные военные учения «Граница-2021» на территории Узбекистана и Таджикистана еще в течение несколько месяцев?

afghanistan.mid.ru Замир Кабулов

Иную картину возможного развития событий рисуют на Западе. Французская газета Le Figaro утверждает, что в «Афганистане готовится тандем Россия — Турция», которые подтягиваются к этой стране. «Изгнав западные страны из Сирии, Ливии и Нагорного Карабаха, Анкара и Москва рука об руку готовятся занять место США в Кабуле, — утверждает издание. — Турция предлагает США обеспечить безопасность столичного аэропорта, а тот, кто владеет аэропортом, владеет городом. Так Реджеп Тайип Эрдоган готовится стать ключевым игроком в Средней Азии, получив рычаги воздействия на международные силы, которые останутся в стране, на почти 500 американских солдат в «зеленой зоне» и экспатриантов, дипломатов и сотрудников гуманитарных миссий». В этой связи «в ближайшей перспективе неизбежна встреча в Афганистане турецкого лидера с президентом России Владимиром Путиным, чего не исключает командование США». Действительно, американский план по сохранению турецкого воинского контингента в Кабуле для охраны международного аэропорта может выйти за рамки обычного обеспечения безопасности. На это указывают заявления Эрдогана, которые он сделал в ходе недавнего визита в Турецкую Республику Северного Кипра.

«В Афганистане и регионе наступает новая эра, наряду с США и НАТО встает Турция, — говорил он. — В настоящее время Вашингтон принял решение вывести войска из Афганистана, они хотят, чтобы аэропорт Кабула продолжал функционировать. Мы относимся к этому позитивно, у нас, конечно, есть несколько условий к США как в дипломатических отношениях, так и в вопросах логистики». При этом турецкое руководство предпочло обойти стороной протест талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) против реализации такого сценария. Но все понимают, что сохранение турецкого военного присутствия в Афганистане меняет баланс сил в стране и регионе, на что Россия будет вынуждена реагировать. Хотя бы потому, что не исключен наплыв беженцев в приграничные страны Средней Азии. Поэтому контакт Москвы и Анкары на этом направлении становится почти неизбежным, а может быть, даже и желательным. Но в России при этом обращают внимание на несколько моментов.

Oxam Кабул. Афганистан

Первый: вариант с сохранением турецкого контингента в аэропорту Кабула согласован между Анкарой и Вашингтоном без участия администрации президента Ашрафа Гани. Второй: «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выступает категорически против чужаков на своей территории. Третий: афганские силы безопасности оказались неспособны встать на защиту кабульского аэропорта самостоятельно. Кроме того, в Москве не могут не воспринимать ситуацию и как попытку США создать для российской стороны противовес в лице Турции. «Для некоторых стран Запада, в первую очередь это Великобритания и США, — отмечают некоторые турецкие эксперты, — укрепление позиций турецкого руководства в Афганистане представляет собой определенную выгоду. Для Англии, которая определяет в своей военной стратегии Россию в качестве «врага номер один», подобное развитие ситуации играет на руку и позволяет внести разлад во внешнеполитическую стратегию Москвы, особенно касательно вопросов региональной безопасности».

Но как считает директор турецкой программы Фонда защиты демократии Айкан Эрдемир, «между Эрдоганом и Путиным возможен афганский альянс после ухода войск НАТО из Афганистана», потому что «Эрдоган может попытаться использовать возможную роль Турции в Афганистане для продвижения своей повестки дня в другом месте». Посмотрим. Пока же из горной страны приходят тревожные сообщения. Теракт в центре Кабула, ракетный обстрел аэропорта Кандагар, бои в окрестностях Герата, возобновление столкновений между правительственными войсками и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). А страдают люди.