«Лапша на ушах! Сказка!» — соцсети о будущем «гибридном» метро Красноярска
Власти Красноярского края упорно продолжают продвигать тему возобновления строительства метрополитена в столице региона. 3 августа стало известно о создании оперативного штаба по строительству первой линии подземки в Красноярске.
Красноярцам то и дело рассказывают о том, каким замечательным будет их метро — гибридного формата с подземной и надземной частями. «Проект предусматривает применение современных технических решений», — говорится в сообщении краевых властей. Изменена глубина залегания станций в среднем на 25 метров вместо ранее запланированных 60. Составы будут укороченными — до пяти вагонов, управление поездами — беспилотное: «Это позволит снизить стоимость эксплуатации и сделать метро технически более совершенным».
Однако подписчики красноярских пабликов в соцсетях, судя по всему, не верят в скорое появление метро в городе. Иронизируют они и над «применением современных технических решений».
«Метро в Красноярске будет уникальное, оно будет ехать не по рельсам, а будет плыть по реке», — шутит подписчик паблика «Я живу в Красноярске» в соцсети «ВКонтакте» Gev Z.
«Это будут первые составы, что движутся по канатам из лапши на ушах красноярцев», — ответил ему Алексей С.
«И как всегда, стройка активизируется перед выборами. Тьфу, тошнит от этих управленцев», — комментирует Станислав Э.
«Ууух… Чувствуете, как выборы приближаются???» — спросил Александр В.
«Я до конца своей жизни-то хоть успею прокатиться на метро в родном городе?» — иронизирует Виталий В.
«О, я в детстве слышал эту сказку», — отметил Александр Т.
«Опять? Не опять, а снова», — комментирует Alisa K.
«Длина этого метро 12,4 км, а разговоров — как будто весь город опутает паутиной», — подчеркнул Иван К.
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Как сообщало ИА REGNUM, строительство метро в Красноярске началось в 1995 году и с разной степенью интенсивности велось до 2009 года. Оно неоднократно приостанавливалось из-за проблем с финансированием. В 2018 году были выделены федеральные средства — 1 млрд рублей — на актуализацию проекта подземки. В июле 2021 года красноярский губернатор Александр Усс и российский вице-премьер Марат Хуснуллин обсудили перспективы реализации проекта. Хуснуллин, в частности, отметил, что метро в Красноярске «должно поехать не позже 2025 года, но его реально запустить уже в 2024 году при слаженной работе».
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