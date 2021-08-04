В свете планов по организации рыбной биржи для отдельных видов дальневосточной рыбной продукции внимание общественности обратилось к Росрыболовству, которое прорабатывает механизм реализации этой задачи. Затронет ли нововведение интересы бывшего бизнес-партнёра главы Росрыболовства Ильи Шестакова — Владимира Горшенина, который имеет активы в рыбной отрасли?

Эдуард Мане. Натюрморт с рыбой. 1864

Напомним, в «На­циональной программе социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на пер­спективу до 2035 года», утвержденной правительством РФ, прописано создание «рыбной биржи». Рыбодобытчиков планируют обязать продавать некоторые виды дальневосточной рыбной продукции исключительно через эту площадку. С учётом того, что на сегодня Дальний Восток обеспечивает до 70% вылова водных биоресурсов в РФ, нововведение затронет многих. В комментариях изданию «Ветеринария и жизнь» Илья Шестаков отмечал, что первыми в списке на биржевые торги могут быть крабы, икра минтая и ряд иной продукции, идущей за рубеж.

Активы Шестакова и связи

По данным ЕГРЮЛ, Илья Шестаков числится соучредителем действующего ТСЖ «Северянин» в Москве, а также ранее был владельцем доли в ныне ликвидированной компании «РРК-Инвест».

Fish.gov.ru Глава Росрыболовства Илья Шестаков

ООО «РРК-Инвест» учреждено в Санкт-Петербурге в апреле 2008 года, работало в сфере дизайна. Фирма была ликвидирована в августе 2010 года. Её директором и владельцем доли был Владимир Горшенин. Среди совладельцев, помимо Ильи Шестакова, числились также Владимир Яковлев, Юлия Горшенина и Александр Тесля.

Все бывшие бизнес-партнёры Шестакова на сегодня продолжают заниматься бизнесом, в том числе и тем, который находится в зоне надзорных интересов Росрыболовства.

Итак, Владимир Горшенин числится владельцем и соучредителем как минимум 12 активов в Москве, Санкт-Петербурге и Ленобласти. Фирмы работают в сфере недвижимости, пресноводного рыболовства, оптовой торговли, в том числе сельскохозяйственным сырьем и живыми животными, финансовой отрасли, занимаются выращиванием зерновых культур, строительством и так далее.

С 2018 года Владимир Горшенин владеет 50% доли в ООО «Северо-западное рыбное хозяйство», созданном в 2017 году. Владелец оставшейся части — ООО «Национальные природные ресурсы» (Нацприродресурс), 51% доли в котором принадлежит Никите и Ирине Пучковым. Оставшаяся часть Нацприродресурса — собственная доля компании после выхода Юрия и Олега Киташиных (были совладельцами рыбоперерабатывающей компании в Ярославской области, ликвидированной в 2016 году).

(сс) Duangphorn Wiriya Рыба

Нацприродресурсу также принадлежат доли в двух рыбоводных активах — 35% в созданном в марте 2020 года смоленском ООО «Агротёмкино» (совладелец — ООО «Духовно-культурный центр Тёмкино») и 50% в калужском ООО «Нацрыбпродукт» (но в реестре есть пометка, что проверка показала недостоверность сведений).

Возвращаясь к активам бывшего бизнес-партнёра главы Росрыболовства Ильи Шестакова — Владимира Горшенина. Кроме рыбхоза, он является владельцем торговой фирмы «Русская ресурсная компания» (РРК), которой руководит Сергей Шестаков. Кем он приходится Илье Шестакову, установить не удалось.

Из открытых источников также известно, что Горшенин был соучредителем АО «Морской Базис» (занимается финансированием инвестиционных проектов по строительству и приобретению всех типов судов, транспортных средств, нефтегазового оборудования, стройтехники). Среди соучредителей АО отметился и директор общества Николай Пучков.

В июле 2019 года стало известно, что «Морской базис» построит в Ленинградской области завод по разведению рыбы, который оценивается в 4 млрд рублей. Выращивать на нём планируют форель, осётра, клариевого сома и тиляпию. Из официального сообщения Минсельхоза РФ следует, что соглашение об инвестициях в строительство рыбоводного завода было подписано на агропромышленной выставке. Со стороны властей подписи поставили зампредседателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко и глава администрации Ломоносовского района Алексей Кондрашов.

Mcx.gov.ru Подписание соглашения об инвестициях в строительство рыбоводного завода в Ленинградской области

Основными бенефициарами «Морского базиса» на конец 2020 года являлись Владимир Горшенин, Николай Пучков и Валерий Коликов.

Ещё один актив Горшенина — 50% в ООО «Первая сибирская экспортная зерновая компания». В 2016 году эта фирма фигурировали в публикациях СМИ в связи с планами по поставкам зерна в Китай. Общество зарегистрировано в одном здании с Международной федерацией самбо, президентом которой является Василий Шестаков, чьи данные совпадают с данными отца главы Росрыболовства.

Примечательно: в ноябре 2014 года заместитель министра сельского хозяйства РФ — руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков как раз таки провёл рабочую встречу с руководителем Государственного зернового управления КНР Жэнь Чжэнсяо. Высокие договаривающиеся стороны обсуждали в том числе «вопросы обеспечения доступа российского зерна на китайский рынок».

Но отвлечёмся от темы российского зерна для Китая и вернёмся к бизнес-портфелю Владимира Горшенина. Совместно с Юлией Васильевной Горшениной, которую в СМИ до замужества называли дочерью Василия Шестакова и сестрой Ильи Шестакова, он был соучредителем региональной общественной организации охотников и рыболовов Ленобласти «Охота на Карельском». Кроме уже перечисленных Юлии и Владимира Горшениных, в списке соучредителей — Татьяна и Василий Шестаковы, данные которых идентичны данным родителей главы Росрыболовства, а также Владимир, Андрей Яковлевы, Артур Меликян, Александр Петров, а также глава совета депутатов города Выборга и Выборгского района Дмитрий Никулин.

Vbglenobl.ru Дмитрий Никулин (справа)

Ещё один бывший бизнес-партнер главы Росрыболовства — Александр Тесля владеет 33% в ООО «Цифровое проектирование», которое занимается разработкой IT-продуктов. Фирма, созданная в 2016 году, была поставщиком в четырёх госконтрактах, в том числе с региональными министерствами.