Заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что он сожалеет по поводу отсутствия контактов с российскими дипломатами, а также желает пообщаться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 4 августа в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Там Зеленский всё ещё в очереди на встречу с Путиным сидит. Тоже хочет пообщаться. Но Путин всё время занят, некогда», — отмечает Сергей Р.

Многие пользователи пришли к выводу, что на Украине всё чаще можно услышать о желании возобновить разговор с Россией.

«Все хотят. И Зеленский — встретиться с Путиным, и Кулеба — с Лавровым. А смысл? О чём с ними говорить? Или просто послушать, как радио? Так все проблемы, связанные с Украиной, можно обсудить с людьми, которые что-то решают, — с Байденом и Меркель. А причём тут Кулеба с Зеленским, вообще непонятно. Говорить с ними только лишь потому, что они там проживают? Так там ещё пару десятков миллионов проживает», — указывает Jurij O.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Некоторые комментаторы отмечают, что у Киева нет никакой интересной повестки, поэтому разговор не будет иметь никакого смысла.

«Сначала надо какие-то дельные предложения внести, чтобы захотели с ними переговорить. Только потом встречаться можно, а то нарвёшься на очередную дурь со стороны Украины», — предполагает Надежда И.

Часть людей считает, что властям на Украине сначала следует выполнить требования Минских соглашений. Только после этого можно будет начать говорить о возможности диалога между Москвой и Киевом.

«О чём говорить, если Украина взяла на себя обязательства по Минским соглашениям и до сих пор их не выполнила. Сначала реализуйте прошлые договорённости, и только тогда, может быть, к вам снизойдут до разговора», — обращается Иван П.

Ряд пользователей указывает на то, что Кулеба многократно публично оскорблял Российскую Федерацию, поэтому конкретно с ним диалог представителей России пока невозможен.

«Ну тогда ему сначала надо поработать над собой, а то он столько негативных заявлений сделал в адрес России, что о взаимном желании разговаривать, можно пока только мечтать. Пообщаться — это хорошо, но, главное, ему надо избавиться от своей ненависти к России», — считает Фарзин Д.

Отдельные комментаторы отмечают, что Кулебе следовало бы спросить Зеленского о возможности такого диалога.

«А разве министр лично вправе без согласования с президентом страны делать подобные предложения? Мало ли, кому есть что сказать», — написал Геннадий А.

Напомним, 2 августа глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью журналисту Евгению Киселеву, опубликованном на его YouTube-канале, что сожалеет по поводу отсутствия контактов с российскими дипломатами, а также заявил о желании пообщаться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.