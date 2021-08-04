Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляцию легкоатлетки Кристины Тимановской по поводу отстранения от Олимпийских игр в Токио Национальным олимпийским комитетом Белоруссии стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 4 августа в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Читаешь эту новость про Тимановскую, которую якобы заставляли выступать на дистанции 4*400, и понять не можешь. Логично, что да, могло так поступить руководство, если двух других участниц сняли, но устраивать возмущение из-за этого нелепо. И в то же время наши рапиристки, которые благодаря Марте Мартьяновой, выступавшей со сломанным голеностопном, завоевали золото Олимпиады! Как говорится, почувствуйте разницу», — написала Гюзель Ю.

filip bossuyt Кристина Тимановская (под номером 4) во время забега

Многие пользователи пришли к выводу, что Тимановская поступила так, как считала нужным. Она просто хотела показать несправедливость в отношении себя со стороны тренерского состава сборной Белоруссии.

«Говорите всё что угодно. Девочка поступила так, как ей надо, а не чиновникам от спорта. Адская работа спортсмена — это его труд, а не заслуга тех, кто сидит в креслах и решает. Поступок, достойный уважения. Украли у нее возможность выступить на 200 м, да ещё и на весь мир опозорились, воспитатели. Пусть сами теперь бегают на эстафете», — считает Жанна Т.

FISUTV Кристина Тимановская

Некоторые комментаторы отмечают, что Тимановская пополнила ряды белорусских оппозиционеров и сменила спорт на политику.

«Как замучили уже эти белорусские оппозиционные «псевдоборцы». Устроили очередной кипиш на пустом месте. Спортом привлечь внимание не удалось, зато прославилась как политическая «узница совести», — отмечает Евгений К.

Часть людей считает, что белорусская спортсменка приняла участие в спланированной акции по очернению Белоруссии в глазах мирового сообщества.

«Правильно спланированная акция, абсолютно верно просчитанный шаг, чтобы там через неделю не забыли. Теперь пособие по безработице получит за политический демарш», — предполагает Григорий А.

Ряд пользователей указывает на то, что данная апелляция является глупым решением, потому что своей политической деятельностью Тимановская лишила себя права участвовать в Олимпиаде.

«Сейчас уже нет никакого смысла в этой апелляции. Куда её вернуть на Олимпиаде? В сборную Беларуси? Она молодая, талантливая, выступит на следующей Олимпиаде под польским флагом. Вместо того чтобы изливать потоки ненависти. Из этого неприятного инцидента следует сделать оргвыводы. У Александра Григорьевича есть образец для подражания — олимпийская сборная КНДР», — издевается Zakiya B.

Отдельные комментаторы отмечают, что Тимановская стала настоящим предателем, бежав из своей страны и подставив своих коллег из сборной Белоруссии.

«Подставила коллег по команде, не отработала государственные деньги. С трудом верится, что, исполнив мечту всех спортсменов мира — попасть на Олимпиаду, так легко от неё отказалась. Гордо так, как по нотам разыграла», — пишет Светлана У.

Напомним, 2 августа CAS отклонил апелляцию легкоатлетки Кристины Тимановской по поводу отстранения от Олимпийских игр в Токио Национальным олимпийским комитетом Белоруссии.