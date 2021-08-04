Решение президента Армении Армена Саркисяна, который в первый день заседания нового парламента назначил премьер-министром Никола Пашиняна, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 4 августа в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

«Всех обвёл вокруг пальца! Нет слов. После Фолклендского кризиса в Аргентине головы полетели, а этому всё божья роса. Это же надо уметь удержаться у власти, когда угробил тысячи людей и потерял территории страны», — отмечает Таймураз Д.

U.S. Department of State Армен Саркисян

Многие пользователи пришли к выводу, что граждане Армении на выборах совершили крайне странное дело. Люди подозревают, что иностранные пропагандисты хорошо постарались, чтобы окончательно запудрить населению мозги, в результате чего к власти вернулся могильщик армянской государственности.

«Странный выбор армянского народа. Плоды работы самого большого в мире американского посольства или искренние заблуждения и наивность?» — задаётся вопросом Александр С.

Некоторые комментаторы отмечают, что Пашинян у многих ассоциируется с борьбой против коррупции в стране, поэтому граждане по старой памяти решили проголосовать за этого политика.

«Супер! Армянский народ ещё раз доказал, что возврата к криминально-коррумпированному прошлому не будет, чего всем остальным и желаем», — пишет Ashot S.

Gov.am Никол Пашинян

Часть людей считает, что Пашинян уже не является угрозой для России, поэтому Москва не мешала народу Армении сделать свой выбор.

«России это назначение ничего не даст, впрочем, как ничего уже и не заберёт», — считает Евгений К.

Ряд пользователей указывает на то, что армянский народ потерял свою связь со своей историей и со своей территорией. Именно поэтому они выбирают прозападного политика, которые даже не пытается отстаивать интересы своей страны.

«Может, я и ошибаюсь, но складывается впечатление, что армянам удобнее любить свою страну издалека. И если я прав, то на карте мира через некоторое время де-факто этой страны не будет, хотя название может и сохраниться ненадолго. Турки ради любви к истории будут называть эту территорию по-старому», — предполагает Kleon G.

Нашлись и те, кто отмечают, что вскоре Армения потеряет последние остатки своего коренного населения, которое предпочтёт более тёплое место на планете.

«Скоро Пашинян избавит Армению от остатков её коренных жителей. И так уже треть армян живёт в США, пуская слюни на тухес Ким Кардашьян. Другая треть живёт в России, содержит ларьки на московских и питерских рынках. А менее трети — горстка — всё ещё торчит на Родине», — указывает Ohne A.

Напомним, 2 августа президент Армении Армен Саркисян в первый день заседания нового парламента назначил премьер-министром Никола Пашиняна.