Информация о том, что пропавшего накануне главу «Белорусского дома на Украине» Виталия Шишова нашли мёртвым в одном из парков Киева, вызвала реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 4 августа в социальной сети Facebook.

Эдвард Мунк. Убийца. 1910

«Боширов с Петровым достопримечательностями случайно неподалёку не интересовались? Такое убийство будет обязательно раскручено украинскими политиками против России и Белоруссии», — убеждён Михаил К.

Многие пользователи пришли к выводу, что этот инцидент обязательно станет поводом для злопыхателей, чтобы вновь во всём обвинить Россию и Белоруссию. Другие даже заподозрили изначальное наличие политического подтекста в данной смерти.

«Ну всё, сейчас найдут «Новичок» или ещё какой-нибудь след и обвинят во всем Россию и Белоруссию», — предполагает Лариса И.

Некоторые комментаторы отмечают, что Запад пытается вновь разогреть ситуацию в Белоруссии, где народные протесты, по сути, схлынули и ситуация наконец-то нормализовалась. Враги республики, конечно, недовольны таким положением дел.

«Нападают на Лукашенко по всем направлениям. Это же понятно. Такие убийства никаким образом не выгодны белорусскому правительству. К тому же протесты в республике только-только затихли», — отмечает Владимир Р.

Часть людей считает, что нестабильные соседи Белоруссии пытаются расшатать ситуацию в республике. В этом бесстыдные киевские власти не чураются заниматься даже убийствами.

«Власти в Киеве руками нацистов по указке Соединённых Штатов пошли на эскалацию. Отрабатывают кредиты. Лукашенко, конечно, перегибает палку и заигрался во власть, но он не дурак, и подобная мелкая месть не по его типу личности», — указывает Сергей К.

Белоруссий дом на Украине Виталий Шишов

Ряд пользователей указывает на то, что версия с суицидом выглядит крайне нелепо, ведь все обстоятельства указывают на насильственную смерть.

«Как можно заподозрить здесь суицид? Вы вообще когда-нибудь видели, чтобы молодой человек, который собрался на пробежку, думал о том, где бы найти то дерево или куст, на котором можно расстаться с жизнью? Однозначно, это убийство», — считает Ирина С.

Нашлись и те, кто напомнили, что предателей не любят и не ценят нигде. Поэтому перебежчики всегда будут находиться в опасности.

«Бегают из страны в страну, ни здесь не нужны, ни там. Ну за что боролся, на то и напоролся. У меня только один вопрос: их что, всех в капусте находят? Где родители у таких деятелей?» — задаётся вопросом Галина П.

Напомним, 3 августа пресс-служба столичного управления Национальной полиции Украины сообщила журналистам, что пропавшего накануне главу «Белорусского дома на Украине» Виталия Шишова нашли мёртвым в одном из парков Киева.