Заявление председателя комитета по законодательству крымского Госсовета, заместителя главы рабочей группы по оценке последствий блокады Сергея Трофимова о том, что Крым намерен предъявить Украине иски за организацию пяти блокад: водной, энергетической, транспортной, продовольственной и банковской, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 4 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

"Какие-то фашистские методы применяет Украина, прямо как нацисты в Великую Отечественную войну! Нечеловеческое лицо у нынешней власти в Киеве», — считает Марина П.

Многие пользователи пришли к выводу, что такое решение в руководстве Крыма вынашивалось непозволительно долго.

«Да уж, воистину русский человек долго запрягает! Но зато потом быстро едет! Давно пора было это сделать!» — поделилась своим мнением Светлана У.

Некоторые комментаторы отмечают, что киевская власть, судя по всему, совершенно потеряла голову, поэтому об этом должен знать весь мир.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Блокада

«Безумие властей Украины уже очевидно всем. Перекрыли воду, электричество, причём хотели якобы таким образом вернуть Крым. Да ещё и героизацию нацистов сюда добавьте. Полный безумия винегрет», — указывает Геннадий Г.

Часть людей считает, что жители Крыма сделали правильное решение, отдав свой голос за возвращение в состав России, ведь Украина устроила бы им кровавую бойню.

«Счёт будет предъявлен организаторам блокады, то есть Украине. Украина нарушила многочисленные торговые договоры, пользуясь своей монополией. Водная и энергетическая блокады вообще противоречат резолюциям ООН по правам человека, охране природы. Абсолютное большинство жителей полуострова не захотели с Украиной жить под одной крышей после слов и призывов к смерти и их уничтожению. Ни один человек в здравом уме и памяти не станет жить под одной крышей с агрессором, который угрожает смертью. Вот почему 96% граждан высказались за присоединение к России. Это произошло без насилия и многочисленных смертей, как в Киеве во время Майдана», — отмечает Антон Е.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кому война, а кому мать родна

Ряд пользователей указывает на то, что надеяться на выплаты со стороны Киева не стоит, потому что они попросту банкроты.

«Предъявить-то предъявят, только далеко не факт, что Киев что-то отдаст. Это же нахлебники, они умеют только жить за чужой счёт и прощать другим свои долги», — пишет Анастасия Т.

Отдельные комментаторы отмечают, что такой иск может отрезвить многих, кто до сих пор заблуждается по поводу ситуации в Крыму.

«Выиграть будет тяжело, ещё тяжелее взыскать, но сам факт исков уже может заставить многих одуматься», — написал Андрей В.

Напомним, 3 августа председатель комитета по законодательству крымского Госсовета, заместитель главы рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов заявил РИА Новости, что Крым намерен предъявить Украине иски за организацию пяти блокад: водной, энергетической, транспортной, продовольственной и банковской.