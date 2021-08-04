Заявление главы Счётной палаты Алексея Кудрина о том, что Правительство РФ разрабатывает меры социальной поддержки, которые помогут вдвое снизить уровень бедности в России, стало поводом для бурной реакции в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 3 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Абрам Архипов. Нищие. 1916

"Бедность в России отступит только тогда, когда власти перестанут грабить свой народ. Иначе никак», — считает Анатолий С.

Многие пользователи не поверили словам российского чиновника, который якобы собирается разработать некие меры для борьбы с бедностью в России.

«Старая песня, где ни слова о казнокрадах и чиновниках, всяких бездельниках, пожирающих бюджет в таком объёме, что людям остаются крохи. Впрочем, и эти крохи они тоже готовы прибрать к рукам, поднимая цены на всё», — поделился своим мнением Валерий В.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Крохи

Некоторые комментаторы отмечают, что российские власти уже слишком долгое время борются с бедностью. Зачастую граждане перестают считаться бедными лишь на бумаге и в официальных отчётах, но на деле они до сих пор еле сводят концы с концами.

«Они уже 31 год нам сказки рассказывают про будущее снижение бедности и мины Ильича, только пока реальных бедных всё больше и больше. Доходы у населения падают, цены на всё рванули в космос», — отмечает Михаил Ф.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Баян

Часть людей считает, что Кудрин уже собирался бороться с бедностью, но в прошлый раз ему что-то поменяло.

«Где-то я уже видел похожую новость. Ах да, два года назад некий Кудрин обещал снизить бедность на 30−40%. Снизил тогда? Нет. Что-то мне подсказывает, что сейчас будет то же самое», — предполагает Алексей П.

Ряд пользователей указывает на то, что Кудрин уже занимал должность непосредственную для кардинального изменения ситуации в стране.

«Ну был же Кудрин в правительстве России. Почему не вершил экономику страны? Экономист ли он вообще? Не подачки, а развитие производств, технологий, новые рабочие места, беспроцентные ссуды под жильё и много другое. Справедливое распределение доходов от природных ресурсов! Где это всё? Имитация борьбы с бедностью, не более», — написал Владимир Т.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Итоги

Нашлись и те, кто отмечают, что таким чиновникам, как Кудрин, не стоит заниматься спасением бедных, потому что они этих самых бедных и порождают.

«Да что вы, сволочи, можете знать о бедности? Вы, сволочи, хоть раз занимали деньги на хлеб и молоко до пенсии? Противно слушать представителей этой оскотинившейся элиты», — пишет Игорь С.

Напомним, 3 августа глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил в интервью РБК, что Правительство РФ разрабатывает меры социальной поддержки, которые помогут вдвое снизить уровень бедности в России.