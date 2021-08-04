Спортивная гимнастка Симона Байлз надолго останется в спортивной истории Штатов несмотря на то, что в этот раз она уезжает с Олимпийских игр в Токио без золотой медали.

Иван Шилов ИА REGNUM Олимпиада

Сегодня, 3 августа, Байлз завоевала бронзовую медаль в упражнении на бревне, набрав 14,000 баллов. Китай занял первое и второе места на бревне: Гуань Ченьчень получила золото, а Тань Сысинь — серебро. Гуань показала результат 14,633 балла, а Тань — 14,233 балла.

Однако кажется, что именно Байлз выиграла Олимпиаду, потому что говорят больше всего именно о ней и ее заявлении о том, как важно заботиться о своем благополучии.

Agência Brasil Fotografias Симона Байлз

Напомним, что она снялась с нескольких дисциплин во время Игр.

«Для тех, кто говорит, что я сдалась, я не сдалась. Мой разум и тело просто не были синхронизированы. Я не думаю, что вы понимаете, насколько это опасно в нашем виде спорта. Мне также не нужно объяснять, почему я ставлю здоровье на первое место. Физическое здоровье — это психическое здоровье», — объяснила спортсменка.

Запад с радостью подхватил данную позицию, которая в последнее время стала некой тенденцией. Достаточно вспомнить Наоми Осаку, вторую ракетку мира, которая снялась с соревнований также сославшись на проблемы с психологическим здоровьем.

si.robi Наоми Осака

Тема психологического здоровья очень сильно раскручивается в последнее время и на этом фоне отказ спортсменок участвовать в соревнованиях рассматривается многими как героических поступок, а не слабость. Такое решение начинают приравнивать не то чтобы к победе, а ставить выше олимпийского золота.

Ситуация спорная, потому что ни Байлз, ни Осаку нельзя упрекнуть в том, что они являются слабыми спортсменками. В 2016 году Симона взяла на Олимпийских играх в Рио четыре золота. Этот результат говорит сам за себя, и по праву в США и не только ее считают великой. Важно отметить, что нелегким оказался и ее путь на Игры в Токио после того, как из-за пандемии Олимпиаду перенесли на целый год, а для такого вида спорта, как спортивная гимнастика, где возраст играет колоссальную роль, даже один год может навсегда выбить из колеи.

Поэтому Байлз бесспорно является сильной спортсменкой даже с одной бронзой в Токио, но вот вопрос, как воспринимать ее заявления о первостепенной важности психологического здоровья, оказался неоднозначным. Уже было отмечено, что в США ее поддержали. Однако нашлись и те, кто устал от того, что спорт начал превращаться в площадку для высказываний спортсменов и что внимание начало переключаться со спортивных достижений на личные драмы.

«Я немного скучаю по старым временам, когда мы знали наших олимпийских спортсменов как спортсменов, а не по их многочисленным причинам, проблемам, недовольствам или условиям, которые, кажется, перевешивают само соревнование», — пишет интернет-пользователь RomanEcho.

«Когда Олимпийские игры вернутся к тому великому спортивному событию, которым они когда-то были, я снова начну их смотреть. Если же они по-прежнему будут служить местом, где спортсмены делают политические заявления, как и многие миллионы других бывших болельщиков, я буду продолжать игнорировать их», — отмечает tuffngruff.

«К большому, большому сожалению, вы правы… политике позволили проникнуть в каждую вещь, которая раньше была приятной. Это разрушает все…» — отвечает Youvegottobekidding493.

«Мое сердце принадлежит Джейд Кэри. Когда Байлз сломалась после того, как узнала, что она не является великой (этот титул она присвоила себе сама), Джейд Кэри вступила в игру. Практически без предупреждения и подготовки она привела команду США к медали, а затем, стоя в одиночестве перед всем миром, выполнила блестящее вольное упражнение и взяла золотую медаль. Затем Байлз чудесным образом вылечилась и вернула себе место в команде, которую бросила, и место в центре внимания, чтобы защитить свои выгодные контракты на рекламу. Достижения Байлз в прошлом не стоит сбрасывать со счетов, но было неправильно, что команда США отбросила Джейд в сторону после того, как она спасла положение», — объясняет henryhiggins.

Fernando Frazao. Agencia Brasil Симона Байлз

«Что ж, Симона отлично справляется с созданием бренда «жертвы», преувеличивая количество негативных комментариев, которые она получила. Я не уважаю тех, кто гонится за статусом жертвы», — пишет ValueCreator2.

«Олимпийское величие? Олимпийское величие определяется как преодоление эмоциональных и физических барьеров для участия в соревнованиях на мировой арене. А не привлечением внимания и отказом от участия в соревнованиях», — напоминает FREEEEEEDOM.

«Я готовился к Олимпийским играм в качестве марафонца, но на отметке 3−4 км я всегда морально уставал, поэтому просто бросил», — иронизирует getitright080.

«Она принесла 30 с лишним медалей с Олимпийских игр и чемпионатов мира для США — это большое достижение для нашей страны. Если гимнаст испытывает «крутые повороты», не стоит относиться к этому легкомысленно, в этом виде спорта неудачное приземление может стать концом, и я говорю об этом буквально», — подчеркивает smartnomic.

«Я считаю, что если спортсмен отказывается от участия в соревнованиях, то он должен прекратить участие в Олимпиаде и вернуться к себе домой, чтобы не мешать остальным спортсменам. Это несправедливо по отношению к тем, кто заменяет их, — один день быть заменой, другой — отступить. Похоже, что Симоне нравится драма. Прекратите возносить драмы», — призывает Yoda123.