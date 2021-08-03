«Улицы США не вымощены золотом, а залиты кровью» — американцы о стрельбе
Проживающая в Калифорнии американка умерла через несколько дней после того, как в нее выстрелили на глазах у 6-летней дочери. По словам полиции, убийцы могли ошибиться и застрелить не ту жертву. Однако жителей Штатов разозлила такая формулировка и они выразили мнение, что за подобными фразами полиция скрывает тот факт, что в США убийства происходят без причины и любой может стать следующей жертвой.
В пресс-релизе департамента полиции Фресно говорится, что 25-летней Жаклин Флорес выстрелили в голову, когда она сидела в машине со своей дочерью.
«Следователи не считают, что Флорес не была целью убийц. Этот бессмысленный акт насилия мог быть случаем ошибочной идентификации», — говорится в заявлении полиции без дополнительных уточнений.
Офицеры прибыли на место преступления 27 июля в 22:45 и обнаружили мать в припаркованном автомобиле с одним пулевым ранением в голову. Пуля попала в заднее стекло, где сидела ее дочь, но ребенок не пострадал.
На данный момент полиция разыскивает виновных и просит всех, кто имеет какую-либо информацию, сообщить об этом.
Для американцев новость о смерти невиновной женщины не стала неожиданной, так как в последнее время в Штатах фиксируется волна вооруженного насилия. Чуть ли не каждый день в новостях рассказывают о невинных жертвах, среди которых оказываются и дети. Это вызывает страх и негодование и в правительстве, которое приносит свои соболезнования семьям погибших. Однако о реальных изменениях, например, о принятии серьезных законов о контроле над оружием, пока идут только разговоры, что еще больше разочаровывает граждан.
Свое негодование интернет-пользователи выразили под соответствующей публикацией Fox News.
«Законопослушные граждане городов и штатов, управляемых демократами и либералами, больше не могут чувствовать себя в безопасности. Бездомные владеют парками, афроамериканские преступники имеют свободу действий. Криминальные нелегалы получили амнистию, панки в стиле Антифа делают все, что хотят, безнаказанно… Это полный хаос.. Давайте посмотрим правде в глаза… АМЕРИКА — ОЧЕНЬ СТРАШНАЯ СТРАНА ДЛЯ ЖИЗНИ!!!» — считает longline39.
«Людей, которые совершают подобные вещи в Калифорнии, в большинстве случаев через несколько часов выпускают обратно на улицы, чтобы они продолжали подобные действия. Все, что вам нужно сделать, это посмотреть на политиков, избранных в Калифорнии, и понять, почему происходят такие вещи. Все, что я хочу сказать избирателям Калифорнии, которые назначили этих людей на должности, — вы просили, вы получили», — комментирует Sammmmm.
«Мой маленький городок в далекой стране может быть скучным, но у нас нет людей в палатках, нет перестрелок с бандами, нет взломов домов. Люди дружелюбны, мы машем копам, и они машут в ответ. Половина города ходит в церковь. Я смотрю на то, что происходит в больших городах, и качаю головой», — рассказывает reeno1901.
«Когда я служил в ВВС США на крупной станции связи в 1970-х годах, мы говорили, что «скучная смена — это хорошая смена». Тогда большинство плохих смен были связаны лишь с крупными сбоями связи. Теперь я наслаждаюсь своей пенсией в маленьком прибрежном Миссисипи, наблюдая, как растет трава», — делится thegreatunwashed583.
«Ошибочная идентификация обычно означает, что они не знают мотива, и это гораздо мягче, чем сказать, что это было случайное нападение и вы можете быть следующим», — объясняет mystierob.
«Соболезнования близким и ребенку, оставшемуся без матери. Какая бессмысленная трагедия», — пишет unclefess239.
«Я очень сожалею об этом. Эта молодая женщина работала, училась и заботилась о своей дочери. Да благословит ее Господь», — сожалеет Wrongful1.
«Зачем вообще сообщать, что это был случай ошибочной идентификации? Человек убил женщину. Этот человек должен понести наказание по всей строгости нашей судебной системы. К сожалению, он находится в Калифорнии, где «ступай и не греши больше», похоже, является доктриной дня», — злится fierce492.
«Полное наказание нашей судебной системы. Ха! Вот это было бы смешно. Поставят лишь залог в $5 тыс.», — указывает CommonSenseApproachBS.
«Кто-нибудь уже устал от всего этого. День за днем, день за днем. В нашей стране больше нет закона и порядка. Благодаря демократам наша страна морально обанкротилась. Еще через год мы станем банкротами и экономически», — предсказывает heylookmorevotingballots.
«Так-так-так, улицы Америки не вымощены золотом, а, скорее, залиты кровью», — подчеркивает gusfuller.
ИА REGNUM напоминает, президент США Джо Байден вновь призвал конгрессменов остановить «эпидемию вооруженного насилия» во время выступления после стрельбы в Калифорнии. Об этом 26 мая сообщили в пресс-службе Белого дома.
«Еще раз я призываю Конгресс немедленно действовать, услышать призывы американского народа, включая большинство владельцев оружия, и помочь положить конец эпидемии вооруженного насилия в Америке», — сказал он.