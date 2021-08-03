Проживающая в Калифорнии американка умерла через несколько дней после того, как в нее выстрелили на глазах у 6-летней дочери. По словам полиции, убийцы могли ошибиться и застрелить не ту жертву. Однако жителей Штатов разозлила такая формулировка и они выразили мнение, что за подобными фразами полиция скрывает тот факт, что в США убийства происходят без причины и любой может стать следующей жертвой.

Цитата из к/ф «Бешеные псы». Реж. Квентин Тарантино. 1992. США Стрельба

В пресс-релизе департамента полиции Фресно говорится, что 25-летней Жаклин Флорес выстрелили в голову, когда она сидела в машине со своей дочерью.

«Следователи не считают, что Флорес не была целью убийц. Этот бессмысленный акт насилия мог быть случаем ошибочной идентификации», — говорится в заявлении полиции без дополнительных уточнений.

Офицеры прибыли на место преступления 27 июля в 22:45 и обнаружили мать в припаркованном автомобиле с одним пулевым ранением в голову. Пуля попала в заднее стекло, где сидела ее дочь, но ребенок не пострадал.

На данный момент полиция разыскивает виновных и просит всех, кто имеет какую-либо информацию, сообщить об этом.

Для американцев новость о смерти невиновной женщины не стала неожиданной, так как в последнее время в Штатах фиксируется волна вооруженного насилия. Чуть ли не каждый день в новостях рассказывают о невинных жертвах, среди которых оказываются и дети. Это вызывает страх и негодование и в правительстве, которое приносит свои соболезнования семьям погибших. Однако о реальных изменениях, например, о принятии серьезных законов о контроле над оружием, пока идут только разговоры, что еще больше разочаровывает граждан.

Цитата из к/ф «Чужая территория». Реж. Уолтер Хилл. 1992. США Угроза оружием

Свое негодование интернет-пользователи выразили под соответствующей публикацией Fox News.

«Законопослушные граждане городов и штатов, управляемых демократами и либералами, больше не могут чувствовать себя в безопасности. Бездомные владеют парками, афроамериканские преступники имеют свободу действий. Криминальные нелегалы получили амнистию, панки в стиле Антифа делают все, что хотят, безнаказанно… Это полный хаос.. Давайте посмотрим правде в глаза… АМЕРИКА — ОЧЕНЬ СТРАШНАЯ СТРАНА ДЛЯ ЖИЗНИ!!!» — считает longline39.

«Людей, которые совершают подобные вещи в Калифорнии, в большинстве случаев через несколько часов выпускают обратно на улицы, чтобы они продолжали подобные действия. Все, что вам нужно сделать, это посмотреть на политиков, избранных в Калифорнии, и понять, почему происходят такие вещи. Все, что я хочу сказать избирателям Калифорнии, которые назначили этих людей на должности, — вы просили, вы получили», — комментирует Sammmmm.

«Мой маленький городок в далекой стране может быть скучным, но у нас нет людей в палатках, нет перестрелок с бандами, нет взломов домов. Люди дружелюбны, мы машем копам, и они машут в ответ. Половина города ходит в церковь. Я смотрю на то, что происходит в больших городах, и качаю головой», — рассказывает reeno1901.

«Когда я служил в ВВС США на крупной станции связи в 1970-х годах, мы говорили, что «скучная смена — это хорошая смена». Тогда большинство плохих смен были связаны лишь с крупными сбоями связи. Теперь я наслаждаюсь своей пенсией в маленьком прибрежном Миссисипи, наблюдая, как растет трава», — делится thegreatunwashed583.

«Ошибочная идентификация обычно означает, что они не знают мотива, и это гораздо мягче, чем сказать, что это было случайное нападение и вы можете быть следующим», — объясняет mystierob.

«Соболезнования близким и ребенку, оставшемуся без матери. Какая бессмысленная трагедия», — пишет unclefess239.

«Я очень сожалею об этом. Эта молодая женщина работала, училась и заботилась о своей дочери. Да благословит ее Господь», — сожалеет Wrongful1.

«Зачем вообще сообщать, что это был случай ошибочной идентификации? Человек убил женщину. Этот человек должен понести наказание по всей строгости нашей судебной системы. К сожалению, он находится в Калифорнии, где «ступай и не греши больше», похоже, является доктриной дня», — злится fierce492.

Цитата из к/ф «Отряд спасения». Реж. Мартин Кунерт. 1998. США Перестрелка на улице

«Полное наказание нашей судебной системы. Ха! Вот это было бы смешно. Поставят лишь залог в $5 тыс.», — указывает CommonSenseApproachBS.

«Кто-нибудь уже устал от всего этого. День за днем, день за днем. В нашей стране больше нет закона и порядка. Благодаря демократам наша страна морально обанкротилась. Еще через год мы станем банкротами и экономически», — предсказывает heylookmorevotingballots.

«Так-так-так, улицы Америки не вымощены золотом, а, скорее, залиты кровью», — подчеркивает gusfuller.

ИА REGNUM напоминает, президент США Джо Байден вновь призвал конгрессменов остановить «эпидемию вооруженного насилия» во время выступления после стрельбы в Калифорнии. Об этом 26 мая сообщили в пресс-службе Белого дома.

«Еще раз я призываю Конгресс немедленно действовать, услышать призывы американского народа, включая большинство владельцев оружия, и помочь положить конец эпидемии вооруженного насилия в Америке», — сказал он.