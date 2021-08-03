Вице-президент США Камала Харрис стала самым непопулярным вице-президентом с 1970-х годов, сообщает 3 августа Telegraph со ссылкой на опрос. Это значит, что больше американцев не одобряют, чем одобряют ее работу.

United States Senate Office of Kamala Harris Камала Харрис

Издание отмечает, что стратеги демократов обеспокоены таким положением дел и уже думают, как исправить ситуацию. Белый дом отныне намерен направлять Харрис только в определенные регионы для проведения кампании перед промежуточными выборами в Конгресс в следующем году и попытается повысить ее авторитет, отправив в зарубежные поездки в ближайшие месяцы.

Неутешительные первые месяцы пребывания Харрис на посту вице-президента также обеспокоили тех, кто надеялся, что она будет баллотироваться в президенты уже на следующих выборах.

Два последних опроса показали, что только 46% американцев одобряют деятельность Харрис, а 47% и 48% — нет.

Для сравнения, рейтинг одобрения главы Белого дома Джо Байдена по опросам составляет 51,3%, а неодобрения — 44,9%. Руководство также обеспокоенно тем фактом, что Харрис непопулярна среди молодежи.

White House Джо Байден и Камала Харрис

Согласно опросу Economist/YouGov, 41% избирателей в возрасте 18−29 лет «неблагоприятно» относятся к Харрис, и только 36% относятся к ней «положительно». Политик также не вызывает общего восторга у испаноязычных избирателей.

Американские пользователи Twitter бурно обсудили данную новость под соответствующей публикацией Telegraph.

«Кто бы мог подумать? Ведь она кажется такой очаровательной и искренней», — иронизирует @GadSaad.

«Очевидно, что тут дело в сексизме и расизме», — шутит @bebe_strange.

«Она отлично умеет смеяться, когда не надо, создавая неловкость. Очень высокий уровень смеха», — пишет @ha1331.

«Воистину это шок, что человек, который не смог победить даже в своем штате, оказался ужасно непопулярным, когда его выбрали на должность вице-президента для галочки, а не за какие-то заслуги», — указывает @ScarletElenti.

«Она также была выбрана, чтобы успокоить чрезвычайно богатых доноров. У нее много контактов в калифорнийской секте миллиардеров», — подчеркивает @DouglasEdward84.

«Невероятно. Ведь это именно она приходит на ум при слове «искренность», — продолжает шутку @martijn1k.

«Она непопулярна на национальном уровне, и никогда не была популярна. Ее выбор в качестве вице-президента был результатом игнорирования Вашингтоном своих избирателей (снова)», — считает @crypto_inquisit.

«Дело, наверное, снова в расизме», — делает отсылку @hview_says к тому факту, что Харрис имеет азиатские корни и темный цвет кожи.

Gage Skidmore Камала Харрис

«Честно говоря, я ничего не знал о ней, кроме ее ужасных/заносчивых/мерзких выступлений на различных слушаниях и слухов о ее сексуальной жизни (которые, честно говоря, я считал очень дурными). У меня сложилось впечатление, что людям она действительно не нравилась… думаю, теперь мы все знаем, почему», — рассказывает @MattMoranNJ.

«А ведь у нее такой мелодичный, искренний смех», — намекает @Bridgetdonegal1 на те случаи, когда Харрис отсмеивалась на серьезные вопросы журналистов.

«Я полностью согласна. Ее характер совсем не резкий. Ей нужно больше смеяться. Это такой милый смех», — отвечает @epkingalwaystcb.

«Неудивительно, учитывая, что ее собственная партия дала ей всего 3% голосов во время ее предвыборной гонки. И это люди, которым она нравилась», — вспоминает @girlfromcali7.

«Байден выбрал женщину, которая была наиболее похожа на его описание Обамы… «Афроамериканец, который также яркий, чистый и приятный на вид парень», — предполагает @CommaChameleon6.