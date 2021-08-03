Крым и Донбасс обязательно вновь станут украинской территорией. Об этом 3 августа в эфире телеканала «Дом» заявил президент Украины Владимир Зеленский. Украинский лидер подчеркнул, что для российских граждан Крым и Донбасс — это «чужая территория», она никогда не будет «русской». Захваченные украинские земли вернутся в состав Украины.

Максим Додонов Красная Весна Россия. Крым. Победа

«Те люди, которые «оккупировали», они никогда не будут любить Крым так, как любим мы… Это моё, я этот Крым знаю… Это — я, я там жил, это моя земля — это не их земля, они не будут здесь… это никогда не будет русской территорией», — сказал президент Украины.

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Заявление Владимира Зеденского обсудили читатели украинских телеграм-каналов «Первый независимы», «Наглый», «Бородатая Бабушка» и PavlovskyNews. Многие отметили, что Крым — территория РФ и в состав Украины не вернется, а Киеву с его политикой нужно озаботиться сохранностью оставшейся территории страны.

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«Крым и Донбасс уже никуда не вернутся, но, походу, чем чаще он об этом врет, тем [больше] он уже и сам верит в эту брехню. Уже люди в это не верят, потому что он это обещал перед выборами, прошло 2 года, а он для этого ничего не сделал, только накаляет обстановку. Порошенко, часть 2», — написал Dober.

«Мечтатели с дурдома уже достали. Никто не вернётся с вашей нацистской политикой!» — добавил Александр.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский

«Как верить человеку, не выполнившему ни единого обещания?» — задался вопросом Салунский.

«Очередная «пурга» от шоумена», — отреагировал Аркадий.

«И… [он] собирается на второй срок. Народ только и ждёт перевыборов, чтоб этот клоун свалил на фиг…» — написал один из читателей.

«А то, что на полуострове немерено русских военных, это ничего не значит», — пишет Владимир.

«Уже проспали возможность умирать за Крымскую землю. Балабол…» — отреагировала Natalia P.

«Реально бред какой-то несёт. Россия кучу войн вела за этот Крым. Очень много людей погибали. Они за него погибали и будут погибать. А хо*лы даже крымского хана со своими казаками не могли выбить. Только набеги совершали. Наша территория… Ага. В 2014 году уже показали, как готовы за него умирать. Бежали от зелёных человечков — аж пятки сверкали», — отметил читатель под псевдонимом Freedom.

«Боже, какой же идиот. Ну он ведь не был таким! Жду, когда он начнёт гнать про «принудительно-массовое переселение россиян в Крым». А как «любила» Украина Крым, видно по городам, которые — как из 90-х все», — добавил Alen R.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Евпатория

«Да Крым и не был нашим. Они всегда говорили, что они русские. Забыли уже», — отреагировала Natalya S.

«Господин президент, для России Крым был всегда своей территорией, и солдаты доказывали это готовностью проливать свою кровь за полуостров. И во время Крымской войны, и в Великую Отечественную. А для Украины Крым никогда не был истинно своей территорией. И солдаты прекрасно доказали это в 2014 году», — написал Vitalij.

«Очень смешное и жалкое блеяние от клоуна-президента. На лбу написано, что сам не верит ни одному своему слову», — пишет Игорь Г.

«А я не хочу обратно в Украину. Да никто не хочет, кто живет в Крыму», — отметил Эдгар К.

«Его слова можно расценивать как то, что мы все равно вернемся в состав империи, как бы нынешние правители ни пытались переписывать историю???» — спросил Алексей.

«Самое страшное, что он живет в кино. Слова не его, все по сценарию. Слишком художественно, наигранно, высокопарно. Сам не верит, но привык жить в киношке», — добавил Анатолий П.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Граффити на стене в Крыму

«Это он коренным крымчанам говорит? Куда вернутся? Он действительно верит в то, что несёт? Какой же больной. И постарел за 2 года страшно», — отреагировал читатель под псевдонимом Бабушка Коко.

«Да, уже вернулись. К сожалению, правительство Украины все про*рало», — пишет Ирина.

«Никогда. Люди не хотят жить в такой Украине. С таким курсом страны не о возврате думать, а думать, как остальное сохранить. А чтоб вернуть территории, придется людей уничтожать, ибо они свою землю не бросят и не уйдут. Кто возьмет на себя такой грех???» — задался вопросом NaSi.

«И это на фоне распродажи украинской земли. Скоро своего ничего не останется», — отреагировала Светлана.

Александр Полегенько ИА REGNUM Севастополь

«Скоро» — это единица измерения из какой системы? И в сравнении с чем скоро, в сравнении с полным таянием ледников?..» — подытожила Юлия.

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Напомним, в 2014 году Крым воссоединился с Россией. Перед этим на Украине произошел государственный переворот, положивший конец существованию легитимной власти.