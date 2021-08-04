Блогер из Астрахани опубликовал в своём аккаунте видеозапись, на которой охранник аквапарка вежливо, но твёрдо, не пускает семью внутрь. Поводом для отказа стал диагноз 15-летнего мальчика — у него аутизм.

Фотобанк Moscow-Live Охрана

«Сколько это будет продолжаться? — спрашивает на своей странице отец ребёнка. — Моего сына Дамирку не пустили в аквапарк, потому что он ребёнок — инвалид детства, объяснив это тем, что ему нельзя находиться со здоровыми детьми на одной территории».

«Нам срочно нужен закон, защищающий наших детей», «Чё за мода пошла — делить детей на здоровых и не здоровых», «Бесполезно говорить о социализации, если общество отталкивает этих детей и людей», «Эти ярые делёжники на правильных/не правильных, в качестве ответственности [должны] получать не только штрафы, а ещё и работать, например, тьюторами, чтобы понимали», — поддержали мужчину в социальной сети.

На других площадках пользователи также высказались в защиту семьи, попутно заклеймив позором и посылая проклятья аквапарку и его руководству.

Keliukh Аквапарк

«Администрации данного заведения огромный минус ! Бессовестные, не пустить ребёнка! Чем он хуже других детей, бывает такое, что дети мажориков так себя ведут, что мама не горюй, и их не выгоняют, вопрос — почему?» — возмущается Любовь В.

«Интересно, охраннику запретило руководство или он сам принял решение? Как можно не пропустить было семью?» — интересуется Сергей К.

«У нас обычно страдают люди, инвалиды, имеющие на руках справки. А вот люди с кожными заболеваниями и без справки у нас ходят куда хотят и когда хотят, и никто не проверяет, все верят на слово — парадокс, не правда ли…» — отметила Ксения К.

«Ой, ну ладно, у него что, на лбу написано, что он аутист? Либо поведение было соответствующее, агрессивное, либо по льготе хотели, но что-то не подходило. Это частная организация — кого хочет, того и пускает. И аквапарк никого не заставлял ехать с Астрахани. Прошли бы как обычные люди, никто бы и углубляться не стал — больной, не больной», — предположила Лана С.

Чуть позже отец семейства опубликовал ещё одну видеозапись, на которой показал заявление в прокуратуру.

«Хочу справедливости. И уберечь других особенных деток, чей внешний вид или поведение может не понравиться администрации данного аквапарка, от нашей сегодняшней участи. Прошу учесть, что мы с семьёй приехали из Астрахани на своей машине. Перед выездом ознакомились с ценами на официальном сайте аквапарка, где в разделе скидки имеется запись о том, что детям-инвалидам с семи лет предоставляется скидка 50% при предоставлении справки-оригинала об инвалидности, которую мы предъявили при попытке пройти и оплатить», — говорит мужчина.

Среди комментаторов нашлось немало тех, кто встал на защиту аквапарка.

«В этом аквапарке бываем каждое лето. И детей видели там разных, и с ДЦП, и с одной рукой, и аутистов. Никакой дискриминации не было ранее замечено. Видимо, в этом году администрация получила новые установки», — пишет Наташа Ф.

«А никто не задумался над вопросом, если ребёнок испугается или от страха что-то с ним случится, или упадёт, за всё за это будет отвечать администрация», — пишет Максим К.

«Охранник спокойно всё объясняет, агрессивные родители. Он принял такое решение на своё усмотрение, его право, он несёт ответственность так же, как все работники аквапарка. Утрите сопли и слюни и ищите другой водоём», — считает Екатерина Н.

Frencisko Osorio Плачущий ребёнок

«Боюсь, закидают тапками, но выскажусь: например, я пошёл в аквапарке в кафешку покушать. Рядом за столом сидит ребёнок с аутизмом и пускает слюни (просто как пример привожу). Мне было бы неприятно. Плюс зачастую их внешний вид, как бы помягче сказать, пугает. Жаль их, конечно. И что касается равенства — да, согласен, дети аутисты такие же дети, как и остальные, но не стоит забывать, что Ваши права и свободы оканчиваются там, где начинаются права и свободы другого человека», — размышляет Алексей К.

Дирекция аквапарка также прокомментировала инцидент.

«Я лично смотрел за этим ребенком по камерам видеонаблюдения. Увидел, как он неадекватен: прыгал, скакал, пнул ногой в бедро уборщицу, при выходе на улицу начал резко дёргаться и расцарапал сам себе лицо. Кровь потекла, мама вытерла. Мы готовы обнародовать эти видео, но хотим получить согласие семьи. Ребёнок из-за этих неадекватных движений мог создать проблему себе и другим отдыхающим детям. Аквапарк — это территория опасная, где даже у простых нормальных детей начинается эйфория, прыгают, скачут. А этот уже был неадекватен. Пускать его сюда было бы преступлением. Он мог бы своими резкими движениями — а он по габаритам здоровый парень — столкнуть кого-то из детей. Мог бы и себе навредить. Пятнадцатилетний опыт показывает, что это закончилось бы тем, что пострадали бы и другие дети. Поэтому я, имея на это полное право, принял решение не пускать его», — цитирует слова директора аквапарка Григория Газаряна издание «Блокнот Волгограда».

Руководитель развлекательного учреждения настаивает, что они готовы были предоставить бесплатный гностичный номер, в котором один из родителей мог бы находиться, пока второй купался в аквапарке. «Но наш сотрудник растерялся от съёмки в лоб и обилия вопросов, забыл это сказать. Мама мальчика не дала ему и слова сказать, постоянно перебивала. Если бы мы не пускали инвалидов, то не написали бы о 50% скидки для этой категории. Но инвалид инвалиду рознь. Папа говорит, что аутизм — не психическая болезнь. Пусть почитает в интернете — это как раз и есть психическое расстройство», — добавил Григорий Газарян.

Пользователи также вспомнили недавний скандал в Санкт-Петербурге, где на детской площадке одна из мам в грубой форме потребовала увести в другой двор ребёнка-аутиста.

Как сообщало ИА REGNUM, проверку инцидента в аквапарке Волжского уже начала прокуратура.