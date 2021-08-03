В одном из киевских парков обнаружили тело пропавшего 2 августа главы общественной организации «Белорусский дом на Украине» Виталия Шишова. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба киевского управления Национальной украинской полиции. В полиции не исключили, что произошедшее с главой «Белорусского дома на Украине» может оказаться убийством, которое замаскировано под суицид.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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Новость обсудили читатели телеграм-канала «Наглый», а также телеграм-канала главного редактора одесского издания «Таймер» Юрия Ткачёва. Многие отметили, что есть вероятность того, что в скором времени в произошедшем начнут обвинять белорусские спецслужбы.

«Начнут сейчас кричать про КГБ», — написал Дмитрий Н.

«Интересно, как скоро визг поднимется, что это белорусские спецслужбы?» — в свою очередь также задался вопросом Константин П.

«Ничего необычного для Украины», — отреагировал «Agent_Smit_from the Crimea».

«Такое впечатление, что Украину превращают в серую зону, где безопаснее сводить счеты с жизнью… своей или чужой», — добавил Анжей А.

«Жаль парня, но ему надо было играть в игры, где он хоть понимал правила игры», — пишет Andrey.

MP3SHN Киевская полиция

«Чтобы с ним ни случилось, если он оппозиционер, то западные спецслужбы будут выжимать из трагедии максимум для себя», — отметил Семён А.

«А мог ли он представлять угрозу для Лукашенко? Сомневаюсь. А вот чтоб шатать ситуацию, могли его не пожалеть», — написала Татьяна.

«Я надеюсь, у нашей власти не хватит ума написать про белорусское КГБ. А то получится, что Украина — это проходной двор, где средь белого дня человека могут… [убить] как агенты ФСБ, так и агенты КГБ», — добавил Dmitry S.

«Слишком показательно и в людном месте. Не думаю, что самоубийство. Естественно, самоубийство нельзя исключать… Но если есть какие-то предпосылки. Всегда нужно искать бенефициара этой трагедии. Кто громче всех будет… [вопить] и требовать санкции к Луке (Лукашенко. — О .П.), к тому и присмотреться надо. Сомневаюсь, что Луке это надо в текущей ситуации. И да, признаки насильственной смерти можно обнаружить…» — написал Viktor.

Kremlin.ru Президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Киевская прокуратура уже удалила со своего сайта сообщение о самоубийстве Шишова… Дальше все как обычно — Бацька, Кремль…, по накатанной…» — отметил «Зелёный Попугай».

«Ужасная история с гибелью белорусского оппозиционера в Киеве, очевидно, будет использоваться против Лукашенко. Надеюсь, текущей власти хватит выдержки раскрыть убийство, оставшись в стороне от политики. Ну или просто воздержаться от комментариев в режиме спиритического сеанса», — подытожила в своем телеграм-канале украинский политолог Елена Дьяченко.