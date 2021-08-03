



Иван Шилов ИА REGNUM Департамент США

Президент США Джо Байден определился с кандидатурой нового посла по особым поручениям по международной религиозной свободе. Байден внес на рассмотрение американского Сената юриста Рашада Хуссейна, родившегося в семье индийских иммигрантов. В случае одобрения он станет первым мусульманином, который будет координировать продвижение религиозной свободы от имени Вашингтона.

Политическую карьеру Хуссейн начал в 2009 году, когда президент США Барак Обама назначил его специальным посланником при Организации исламского сотрудничества. С 2010 по 2015 годы он занимался стратегическими коммуникациями по борьбе с терроризмом. Как сообщалось, Хуссейн старался улучшить защиту христиан, иудеев и других религиозных меньшинств, проживающих в государствах с мусульманским большинством. Он также выступал за борьбу с антисемитизмом, осуждая отрицание Холокоста и публикацию антисемитских материалов в мусульманском мире. Хуссейн побывал в ряде стран и регионов, где преследовали или дискриминировали мусульманские общины, включая Центральноафриканскую Республику, Китай (уйгуры), Индию, Мьянму (народ рохинджа) и Европу. В мае 2012 года американская сеть National Public Radio дала в эфир репортаж о турне Хуссейна по Афганистану. «Он удивил местных мулл, прочитав аяты Корана по памяти, — рассказывал репортер — Присутствовавшие на встрече муллы заявили, что полностью согласны с гостем, и вежливо поблагодарили его приезд. Но Хуссейн говорит, что знает: многие афганцы получают в мечетях иные послания, а подавляющее большинство из них неграмотны».

Экспертная специализация на исламе возможного нового посла по особым поручениям по международной религиозной свободе говорит о том, что Вашингтон намерен сосредоточиться на работе с мусульманами. В региональном измерении акцент, видимо, будет сделан на китайском Синьцзян-Уйгурском автономном районе, азиатских соседях Пекина с исламскими общинами, Афганистане, а также Ближнем Востоке. Это заметный отход от политики прежней администрации президента США Дональда Трампа, которая хоть и остро ставила вопрос о преследовании уйгур-мусульман, но придавала большое значение христианскому фактору, с чем столкнулись украинские православные в частности и всё православное сообщество в целом. Американская дипломатия времен Трампа приняла самое активное участие в расколе православия на Украине, когда Константинопольский патриархат пошел на создание Православной церкви Украины, предоставил ей томос об автокефалии, а после начал требовать признания новосозданной структуры остальными православными Церквами. В результате с Фанаром разорвал общение Московский патриархат, сложности стали переживаться с Александрийским патриархатом, Элладской и Кипрской православными церквами.

Одним из тех в Вашингтоне, кто поддерживал операцию Константинопольского патриархата на Украине и прилагал усилия по подрыву позиций Русской православной церкви в странах с православным большинством, являлся тогдашний посол по особым поручениям по международной религиозной свободе Сэм Браунбэк (2018−2021 годы). В конце июля сего года глава МИД России Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия-24» так отзывался о нём: «Мы все прекрасно знаем, как создавалась Православная церковь Украины. Это не просто инициатива константинопольского патриарха Варфоломея. Она прямо продиктована США. Они, по большому счету, этого не скрывают. Специальный посланник по свободе вероисповедания, назначенный при прошлой администрации США, делал вещи, прямо противоположные своему мандату: подрывал свободу вероисповедания, навязывая организационные параметры, выражаясь бюрократическим языком, различным поместным Церквам. Разрушая единство православных России и Украины, создавая там раскольническую, бесправную, по сути дела, Церковь». Что любопытно, незадолго до выхода в свет интервью Лаврова с Браунбэком в Вашингтоне встретился председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион, обсудив с экс-послом ситуацию с защитой христиан Ближнего Востока и украинский вопрос.

Трудно сказать, чем обернется начавшийся диалог митрополита с Браунбэком, однако России необходимо сейчас выстраивать контакты с его сменщиком, которым, судя по всему, и станет Хуссейн. Здесь контакты на государственном уровне было бы желательно подкрепить также другими форматами. Русской православной церкви сделать это будет трудновато по понятным причинам. А российским мусульманам? Не исключено, что они могли бы стать еще одним каналом взаимодействия с американской дипломатией в деле продвижения международной религиозной свободы. Заняться такой задачей вполне по силам авторитетному Духовному управлению мусульман Российской Федерации под руководством муфтия Равиля Гайнутдина. Его заместитель Дамир Мухетдинов пояснял в свое время ИА REGNUM, что структуры ДУМ РФ развивают сотрудничество со Святым престолом, Константинопольским патриархатом и иудейскими раввинатами, в общение вовлечены представители как суннитской, так и шиитской ветвей ислама. Со своим единоверцем Хуссейном, думаем, российские мусульмане тем более способны найти общий язык, что будет способствовать расширению круга вопросов в рамках общего диалога между Москвой и Вашингтоном.