Памятную сувенирную медаль с изображением лидера украинских националистов Степана Бандеры выпустили к 30-летию независимости Украины. На аверсе медали изображен малый герб Украины, нижним углом сокрушающий символику СССР. В верхней части нанесена надпись «Слава Украине!», а по бокам — даты 1991 и 2021. На реверсе медали размещены «барельефные портреты выдающихся борцов, которые положили свои жизни за независимость и свободу Украины», говорится в описании. Это Симон Петлюра, Степан Бандера и Евгений Коновалец.

Иван Шилов ИА REGNUM Идеологи украинских националистов

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Новость в социальной сети Facebook обсудили на странице бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова. Многие отметили, что адекватный житель Украины не станет приобретать эту памятную медаль.

«Здравомыслящий человек это дерьмо не прилепит к себе», — написал украинский политик и общественный деятель, лидер партии «Союз Левых Сил» Максим Гольдарб.

«Это мерзость. У них даже рожи с дьявольским выражением», — добавила Наталья Ч.

«Символом современной Украины должен быть американский доллар. Всё правительство ему поклоняется», — пишет Eric S.

«А может, не доллар, а печеньки?» — ответила ему Вероника К.

Симон Петлюра. 1918

«Подонки и мерзавцы, и это их медаль, чтобы народ знал, видел и понимал, что этих тварей необходимо убирать…» — отреагировала Svetlana L.

«Нет слов, какая мерзость, в какой кошмар и на какое дно опустили страну», — возмутилась Alyona K.

«Предки нынешнего президента по еврейской линии переворачиваются в гробах и уже заготовили дрова для котла, в котором он будет вариться за все несчастья, что причинил Украине и ее народу!» — отметил Олександр Р.

«Когда-то эта медаль будет доказательством», — пишет Владислав Б.

«Галичанское видение истории (речь о жителях Западной Украины, приверженных идеологии украинского национализма — О. П.) натягивается на всю Украину», — добавил Виталий В.

«Преступный режим сам документирует свои преступления для будущего народного суда над ним», — отметил «Киевский Красноармеец».

Жертвы Волынской резни. 1943

«Вместо того, чтобы причислять себя (по праву, кстати) к народу-победителю, в Украине предпочитают быть на стороне коричневой чумы, зла и ненависти… Это же откровенное надругательство и над историей Украины, и над украинцами, отцы, деды и прадеды которых отдали свои жизни за мирное небо для будущих поколений. Искренне надеюсь, что среди нормальных и трезвомыслящих украинцев не найдется желающих купить эту мерзость и принести к себе домой», — подытожил Николай Азаров.

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