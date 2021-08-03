Рано или поздно Крым «вернётся» в состав Украины, это всего лишь вопрос времени, и Киев этого момента дождётся. Об этом в интервью YouTube-каналу «Кисельные берега» заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Упряжка

«Как писали во время «аннексии» (воссоединения Крыма с Россией. — М. Р.), «главное — вернуться в Россию, а так хоть камни с неба» — пожалуйста, будут и камни с неба, много чего будет. Мы дождемся своего времени», — сказал глава внешнеполитического ведомства Украины.

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Заявление главы украинской дипломатии обсудили в социальной сети Facebook читатели издания «Шарий.net». Многие усмотрели в словах главы внешнеполитического ведомства Украины повод для иронии.

«Ну, а что, максимум, на что способен научный, промышленный и военный потенциал Украины, — это кидаться камнями», — написал Алексей Ш.

«Вообще-то, там развитая цивилизация! У них так-то катапульта есть!» — ответила Алексею Ш. Ольга С.

«Многие адекватные люди считали Клима Чугункина (бывшего главу МИД Украины Павла Климкина. — М. Р.) самым тупым министром, но вот пришёл Кулеба и смело опроверг все убеждения», — добавил Василий П.

Mfa.gov.ua Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

«Ответка прилетит «калибрами», — отреагировал Сергей К.

«Так август же, персеиды (метеорный поток, ежегодно появляющийся в августе со стороны созвездия Персея. — М. Р.) будут, там камни с неба и сыпятся, но Крым вряд ли к этому имеет отношение, скорее всего, гражданин астрономией увлекался в детстве», — иронизирует Макс Р.

«Камнями обезьяны кидаются друг в друга. Это все, что надо знать об интеллекте Кулебы и ему подобных», — пишет Alex E.

«Видать, к границе уже катапульты пригнали… Начнут забрасывать Россию камнями… А что? Тоже оружие», — смеется Наталья Б.

«Да увезите вы его уже в психушку!» — эмоционально отреагировала Наталья Д.

«Я так понимаю, украинский оборонпром отрапортовал об изобретении пращи и катапульты, скоро поступят на вооружение?» — не без иронии задался вопросом Александр Л.

«Этот глава МИД Украины сломался, несите другого», — добавил Максим М.

«А камни будут закуплены в Пенсильвании по космической цене», — написал Михаил Т., напомнив о закупке Украиной пенсильванского угля в 2017 году.

Максим Додонов ИА Красная Весна Билброд в Крыму

«Так и Украина получила Крым в результате шумного отмечания юбилея Переяславской рады. Ну нечего было подарить, времена тяжёлые, послевоенные, вот и издали указ о передаче Крыма», — отметила Лилия Ш.

«О каком возвращении [Крыма] говорит… Кулеба, если он уже вернулся?» — подытожил Александр С.

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Напомним, в 2014 году на Украине произошел государственный переворот, результатом которого стало прекращение существования легитимной власти. После антиконституционного переворота жители Крыма приняли решение о воссоединении с Российской Федерацией. Официальный Киев не признает волеизъявление жителей Крыма, называя полуостров «аннексированным» Россией. Мнение жителей Крыма Украину при этом не интересует.