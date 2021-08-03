Люди жалуются, что дышать уже невозможно, обращаются за помощью к врачам, призывают руководство Якутии инициировать более активное тушение пожаров и иронизируют по поводу года здоровья. Фото и видео розоватой мглы среди дня из Кобяйского, Нюрбинского, Вилюйского районов Якутии собирают в соцсетях огромное количество откликов и комментариев от жителей республики. Аналогична ситуация в некоторых населённых пунктах Верхневилюйского, Анабарского и Усть-Алданского районов, пишут люди.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесные пожары

«А наши тушат Турцию», — пишет пользователь Instagram под ником va. sia4968

«Где чиновники? Почему они не работают? Хоть кто-то из них бы какое-то действие производил! Они умеют бороться только за власть, за портфели, за тёплые, тёплые места!» — возмущена sleptsova397.

«Это ведь не нормально! Почему молчит правительство!!! Где объяснения, или опять всё под контролем?!» — задаётся вопросом olegkoroll.

«О какой здоровой нации может идти речь?! Ковид против пожаров и дыма — пылинка!» — констатирует laki081964.

14.mchs.gov.ru Лесные пожары в Якутии

«Год здоровья шагает по Якутии», — иронизирует _permanent_aldan_marina

«Крокодил, крокодил наше солнце проглотил!» — шутит zochsoloveaa_.

Многие якутяне, глядя на жуткий мрак, вспоминают крокодила из знаменитой детской сказки. Но больше тех, у кого эти фото и видео вызывают ужас.

«Уже реально страшно» (elena_dan_1601), «Как в фильмах ужасов, и декораций не надо» (_wolgavolga__), «Хана нам всем» (пользователь gavril6741), «Фильм ужасов» (edus2), «Апокалипсис» (anrejluna), «Мгла, или Сайлент Хилл» (vasi8145), «Тьма египетская, когда день станет ночью» (semyonogotoev) — такие ассоциации вызывает у якутян сильная задымлённость в населённых пунктах региона.

«Прямо какой-то апокалипсис, на улицу страшно выйти, дышать вообще нечем», — пишет maltsevaelena1978.

«Экологическая катастрофа. Людей и животных жалко. Когда же поменяется это лицемерная власть!» — сетует pmarfa____.

«Зимой солнца нет, летом солнца нет. Никогда солнца нет», — перечисляет «плюсы» жизни в Якутии alekseyvasilyevich.

«Никогда не думал, что скажу: «Быстрее бы закончилось лето», — уже ждёт суровую якутскую зиму Sivtsevia.

Люди недоумевают, почему пожары не тушат, пока они ещё небольшие, обвиняют «Единую Россию» и видят в лесных пожарах чей-то коварный план.

«Больше никак устранить нельзя, что ли, пока огонь маленький?» — недоумевает _maafan_2019.

«Дальше голосуйте за едроса, потом все сдохнем, как собаки», — уверен ivanovsuntariy.

«В следующем году пожара не будет, ведь всё сгорело уже», — уверен antonov_1515.

Лесной пожар

«Расчистили территории для поиска месторождений полезных ископаемых…» — делает вывод ksvetlanasvetav.

Тем временем огонь вплотную подобрался к селу Кылайы Усть-Алданского района Якутии. Расстояние от пожара до ближайшего дома 3 августа составляло 50 метров, и только тогда на тушение возгорания был отправлен вертолёт. Кроме того, жители республики обращаются в больницы с жалобами на состояние здоровья из-за дыма. Предельно допустимая концентрация химических веществ в воздухе превышена в 16 населённых пунктах, констатировал Роспотребнадзор.