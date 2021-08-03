В Чувашии, как и в России, растёт смертность населения. В республике за полгода она выросла на 7,1%, что ниже общероссийского уровня. При этом в регионе особый акцент делают на «вкладе» в смертность COVID-19, заявляя, что рост составил почти 892%, а в абсолютных цифрах он сопоставим со смертями от внешних причин. И со всех подмостков призывают вакцинироваться, вскользь упоминая, что в структуре смертности 70% составляют смерти от хронических неинфекционных заболеваний. На призыв к вакцинации пользователи социальных сетей, как и ранее, разделились на два лагеря, но теперь дискуссии носят более миролюбивый тон. А скептики, оценивая медицинскую статистику, замечают, что «у нас же теперь только от ковида мрут», высказывая мнение, что под цифры можно «спрятать проблемы здравоохранения в лечении других болезней».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Вклад» ковида: рост смертности на 892%

С основным докладом о мероприятиях по снижению смертности выступил глава минздрава Чувашии Владимир Степанов. По его словам, в январе-июле 2021 года в республике умерли 10,5 тыс. человек, что на 963 больше, чем было за аналогичный прошлогодний период. Смертность в регионе выросла на 7,1% при общероссийском росте на 16,8%.

Cap.ru Данные министерства здравоохранения Чувашии о смертности

Cap.ru Данные министерства здравоохранения Чувашии о смертности в разрезе муниципальных образований

Наибольший рост смертности среди муниципальных образований зарегистрирован в Шумерлинском районе (+31,1%), Шумерле (+22,5%), Новочебоксарске (+18,4%), Комсомольском районе (+17%), Порецком районе (+16,7%).

«С января по апрель регистрировалась устойчивая тенденция к снижению темпов роста в сравнении с предыдущим годом. С мая идёт рост на фоне третьей волны пандемии. Два пиковых значения абсолютных потерь зарегистрированы в январе и июне», — сообщил министр.

Говоря о росте смертности в июне, глава минздрава сослался, «понятно, на рост заболеваемости коронавирусной инфекцией»:

«Далее, значит, тяжесть протекания, течение [болезни] — особенность третьей волны заболевания. И плюс ещё аномально жаркая погода, которая оказала существенный вклад в избыточную смертность именно на лиц пожилого возраста и тех лиц, которые имеют тяжёлые хронические заболевания неинфекционные».

Владимир Степанов заявил, что «по всем основным классам» причин смертности регистрируется снижение, опять вернувшись к смертности от COVID-19:

«Избыточная смертность обусловлена смертностью от новой коронавирусной инфекции, мы видим это на диаграмме, это ярко говорит об этом. То есть основные причины — это COVID-19 и пневмонии, и те состояния, которые вызваны именно осложнением коронавирусной инфекции. И все они подтверждены результатами вирусологических исследований. Кроме того, дополнительный прирост смертности в текущем году произошёл за счёт осложнений хронических заболеваний в отсроченном периоде после перенесённого COVID-19. Это порядка, если в абсолюте брать, 900 человек».

Cap.ru Данные министерства здравоохранения Чувашии о причинах смертности

В завершение доклада министр вскользь добавил, что причиной смерти 70% умерших стали хронические неинфекционные заболевания — сердечно-сосудистые, онкологические, сахарный диабет «и так далее».

Смертность от внешних причин сопоставима с ковид-потерями

Министр здравоохранения также поднял вопрос роста смертности населения от внешних причин, заявив, что данная межведомственная проблема «требует особого внимания». В структуре смертности она составляет 10%

«От внешних причин мы в этом году потеряли почти 1 тыс. человек — столько же, сколько умерло в этом году от коронавируса, или столько же, сколько от новообразований, это почти в десять раз больше, чем умерло от инфекционных заболеваний. При этом треть всех внешних причин приходится на молодых людей», — сообщил Владимир Степанов.

Cap.ru Данные министерства здравоохранения Чувашии о смертности от внешних причин

Cap.ru Данные министерства здравоохранения Чувашии о смертности от внешних причин

Антилидерами по росту смертности от внешних причин являются Красночетайский, Алатырский, Янтиковский и Шемуршинский районы.

Что касается основных причин, то 75% смертей приходится на самоубийства, убийства, отравления, в том числе случайные отравления алкоголем, переохлаждение. Из них на 12% выросло количество алкогольных отравлений — из-за этого умерли 159 жителей Чувашии.

Что делают власти

Министр Владимир Степанов в первую очередь заявил, что «самый эффективный способ защиты от коронавируса и тяжёлых последствий» — вакцинация. По данным на 2 августа, к вакцинации приступили более 255 тыс. человек, для создания коллективного иммунитета с 60-процентным порогом необходимо вакцинировать ещё 333 тыс. человек.

Ещё одно направление — реабилитация переболевших ковидом. В Чуваши данная программа работает с прошлого года, курс восстановления здоровья прошли более 2,8 тыс. жителей. Также созданы мультидисциплинарные бригады главных внештатных врачей для помощи при лечении от COVID-19, а с 1 июля стартовала углубленная диспансеризация для переболевших ковидом. До конца года планируется охватить диспансеризацией 26 тыс. жителей республики, первый этап прошли 176 человек.

Cap.ru Принимаемые меры для снижения смертности в Чувашии

Подробнее:Углубленную диспансеризацию в Чувашии пройдут 25 тыс. ковид-пациентов

Говоря о работе по снижению смертности от хронических неинфекционных заболеваний, министр отметил, что в Чувашии действует гибкая маршрутизация пациентов, преемственность оказания помощи, организованы диспансерное наблюдение и дистанционные выездные формы оказания медицинской помощи, оказывается круглосуточная медицинская психологическая помощь, внедряются цифровые сервисы.

С прошлого года запущена федеральная программа по обеспечению бесплатными лекарствами пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями из группы высокого риска. На эти цели выделено 188 млн рублей, лекарственные препараты получили более 5,7 тыс. человек, перенёсших инфаркты и инсульты.

«Таким образом, у нас есть достаточные резервы для снижения смертности, в том числе от внешних причин. Предлагаем усилить межведомственную работу. И в условиях пандемии усилить информационную работу о значимости экстренной вакцинации в целях предотвращения потери от ковида», — завершил доклад министр.

Комментарий главы Чувашии

Глава Чувашии Олег Николаев призвал руководителей муниципальных образований активнее работать по информированию населения о выезде бригад узких специалистов и пунктов вакцинации.

«Чтобы не было, как говорили о вакцинации: что у нас все силы и средства брошены, а эффект от них минимум. Самое главное — люди в этом нуждаются. И проблема зачастую, когда начинаешь выяснять, заключается в том, что просто не организовано должное информирование людей о возможностях, которые предоставляются. Прошу организовать эту работу очень тщательно.

Не могу не говорить о вакцинации. Темпы вакцинации на сегодняшний день существенно ниже, чем возможности, которые имеются на развёрнутых пунктах вакцинации или в системе вакцинации. Поэтому я бы просил критически оценить ситуацию, особенно в тех районах, где смертность очень высокая. Коллеги, не устаю повторять, во-первых, сама болезнь коварная, ещё и коварны последствия», — сказал глава Чувашии Олег Николаев.

Он уверен, что если всё-таки «эта зараза пристанет, то пройти можно в максимально в лёгкой стадии и иметь минимум последствий».

Можно списать на коронавирус?

В соцсетях продолжаются дискуссии о вакцинации и скрываемой статистике Чувашстата о структуре смертности, как это ранее открыто печаталось до пандемии. В темах о вакцинации всё ещё звучат мнения о том, что «бесплатный сыр только в мышеловке», а кто-то и вовсе полагает, что это «игра в ящик, кому как повезёт, или не повезёт».

«Никак не могут успокоиться со своей вакцинацией, пусть сами колятся каждый день», — считает Слава Ш.

«Когда сделал вакцину, знакомые разделились на два лагеря: ярые противники и те, кто за вакцинацию. Я понял одно: спорить не стоит, это бесполезно. Сейчас провожу опрос среди тех и других, выборка маленькая, но противники пока сильно проигрывают», — пишет Сергей И., признавшись, что пошёл на этот шаг после того, как в Израиле «вакцинировалось 80% населения».

«Я взвешиваю все плюсы и минусы, внимательно читаю и слушаю обе позиции. Пришёл к выводу, не торопиться», — говорит Александр С.

«Вакцинироваться подожду. В июле 2020 года тяжело очень болела с поражением в 45%. Лежала в стационаре в БСМП. Последствия до сих пор лечу и конца края нет», — рассказывает Полина О.

Кто-то призывает вакцинироваться сейчас, пугая, что «государство закручивает гайки», а осенью «будут очереди».

На местном форуме «На связи» критично отнеслись к докладу министра. Высказано мнение, что в Чувашии не развита бесплатная психологическая помощь, а ведь «все болезни от нервов».

Cap.ru Данные министерства здравоохранения Чувашии о смертности от алкогольных отравлений

«В России всегда в смертях водка виновата, а не какой-то там китайский вирус», — полагает D2MD, говоря о смертности от алкогольных отравлений.

«А что, у нас от алкоголя никто не помирает? У нас же теперь только от ковида мрут», — поправляет vnil, пояснив, что «глупо связывать всю избыточную смертность с вирусом».

«Зимой все говорили, что COVID-19 не выносит жару и погибает при высоких температурах. Все ждали лета и уверяли, что обстановка изменится в лучшую сторону. По факту сейчас лето жаркое, но, видимо, COVID-19 не умирает», — рассуждает optimus.

«Вероятность заболеть в жару меньше, но при этом, если заболел, возрастает вероятность тяжёлого течения заболевания из-за недостатка кислорода. Многие и без болезни жару физически очень плохо переносят», — высказывает мнение vnil.