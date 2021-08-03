В Свердловской области столкнулись интересы общества и золотодобывающего актива холдинга «Полиметалл» — АО «Маминская горнорудная компания», которое анонсировало проект по открытой добыче золота. Экоактивисты забили тревогу и обратились в Росприроднадзор, их не устроила запланированная вырубка леса на 241 гектаре. ИА REGNUM выяснило детали конфликта.

Сергей Потеряев ИА REGNUM Карьер

На одной из открытых площадок появилось обращение экоактивистов в Росприроднадзор. В нём они просят не допустить добычу золота открытым способом рядом с селом Маминское. Автор обращения Наталья Н. отметила, что в селе жили её предки и «до войны в окрестностях села добывали золото, но оставили месторождение из-за того, что золота слишком мало». Автора петиции пугает, что для создания карьера глубиной 250 метров потребуется не только нарушить почвенный слой, но и вырубить гектары леса.

«Это может привести к тому, что река обмелеет, сельский пруд исчезнет, а также пропадёт вода в водопроводе и в скважинах. Вырубка лесов приведёт к тому, что на село обрушатся разрушительные ветры — ведь сейчас лес задерживает их. Пострадает также озеро в соседнем селе Сосновском», — считает Наталья.

27 июля 2021 года по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации «Отработка запасов Маминского золоторудного месторождения открытым способом» прошли общественные слушания. Далеко не все участники были «за» подобную деятельность.

Из материалов оценки воздействия на окружающую среду и проектной документации следует, что «площадь земельных участков, задействованных настоящей проектной документацией составляет 501,3122 га», а площадь земель, «нарушаемых при строительстве проектируемых объектов, составит 491,7019 га». Также уточняется, что в период работы объекта среди возможного негативного воздействия — «изменение водного режима», «химическое загрязнение окружающей среды», «нарушение почвенно-растительного покрова».

"В составе земель, задействованных под объекты проектирования, относятся к сельскохозяйственным землям 226,8975 га, земли лесного фонда — 241,0396 га, земли промышленности — 4,216 га, 29,1591 га — земли неразграниченной собственности», — отмечается в документации.

Evgeniy Smirnov. Wikimedia Commons Село Маминское

Это говорит о том, что под вырубку попадут «обитатели» 241 гектара земель лесного фонда.

И хотя недропользователь обещает провести после завершения добычи рекультивацию земель, общественность эти обещания не удовлетворили. В соцсетях все чаще звучат высказывания против подобного отношения к природе и требования не допустить открытой добычи золота на Маминском.

Не добавляют энтузиазма экоактивистам и заявления в документах, что в зоне воздействия объекта возможны: изменение химизма почв, увеличение содержания органического вещества почвы за счет углерода, входящего в состав сажи, техногенное подкисление почв, а «в атмосферный воздух будут выделяться следующие загрязняющие вещества: оксид и диоксид азота, серы диоксид, керосин, углерода оксид, сажа (выхлопные газы от двигателей), сероводород, углеводороды предельные С12-С19, пыль неорганическая».

Дарья Драй ИА REGNUM Сосновый лес

Золотодобытчики и их бенефициары

По данным ЕГРЮЛ, АО «Маминская горнорудная компания» учреждено в августе 1998 года. Прописана фирма в селе Маминское Каменского района Свердловской области. Управляет активом АО «Полиметалл управляющая компания».

На сайте группы «Полиметалл» в 2013 году появилось сообщение, что завершено приобретение 100% акций акционерного общества «Маминская горнорудная компания», владеющего лицензией на добычу и геологоразведку на Маминском золоторудном поле. Стоимость сделки составила 3,9 млн долларов США.

Цитата из видео. polymetalinternational.com Добыча золота компанией АО «Полиметалл управляющая компания»

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У АО «Маминская горнорудная компания» есть 100% доли в ООО «АПК «Возрождение», созданном в 2012 году для предоставления услуг в области растениеводства, и 1% в ООО «Минерал ресурс» (добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы), созданном в 2017 году. 99% в этой фирме принадлежит другому активу «Полиметалла» — АО «Золото Северного Урала».

АО «Маминская горнорудная компания» на сегодня имеет семь действующих лицензий. Запасы Маминского месторождения оцениваются в 14,7 млн тонн руды с общим содержанием золота около 28 тонн.

Несмотря на протесты населения и экоактивистов, проект поддержан властями региона. В начале июля 2021 года руководством «Корпорации развития Среднего Урала», которая позиционируется институтом инфраструктурного развития при правительстве Свердловской области, было подписано соглашение о сопровождении проекта разработки Маминского золоторудного месторождения. Предполагается, что промышленное освоение территории начнётся в 2025 году.