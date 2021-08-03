В последнее время во многих частях Китая произошли вспышки COVID-19. Чтобы защититься от более заразного Delta-штамма нового коронавируса, главный эпидемиолог Китая Чжун Шаньшань призвал китайцев без малейшего сомнения ставить вакцины китайского производства, которые, по его словам, эффективны от штамма Delta.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

Однако у рядка китайских пользователей социальной сети Sina Weibo сомнения все же возникли. Свое мнение китайские комментаторы оставили под соответствующей публикацией на страничке газеты «Жэньминь жибао».

«В настоящее время все мировые вакцины против коронавируса могут только снизить уровень инфицирования и снизить тяжесть течения заболевания. Но они не могут быть на 100% эффективны против заражения. Риск тяжелого заболевания после вакцинации или заражения значительно снизит нагрузки на больницы. После вакцинации необходимо все равно носить маску и принимать защитные меры», — заявил Хуа Юэча.

«Заражений все больше, и все это время говорят, что вакцина эффективна», — заметил superQ.

«Нужно подходить ко всему с умом. Не нужно мифологизировать вакцины, но и не нужно считать их полным мусором. Возможны индивидуальные особенности, но в любом случае вакцинация — дело добровольное. А что, безусловно, правильно — носить маску и принимать меры защиты», — заметил «Я ем».

Китайская вакцина Sinopharm. (сс) Ministerio de Defensa del Perú

«Вирус действительно становится все более мощным, и побороть его невозможно», — считает «Летучий осел».

«Если говорить о данных, сколько людей, инфицированных в Нанкине, были вакцинированы? Сколько нет? Бессимптомные, легкие, нормальные и тяжелые, данные понятны с первого взгляда. Почему говорится, что нужно ставить вакцины безапелляционно?» — задал вопрос Хуаю Юэча.

«Самое главное, вы не хотите брать на себя ответственность, если что пойдет не так», — заявил Ягненок.

«Почему так много за и против? Лучше сделать прививку, чем не вакцинироваться. Это как солдат на поле битвы: хотя он может получить травму, если наденет бронежилет, это лучше, чем без него», — уверен другой комментатор.

(сс) zhizhou deng Китайцы в масках

Большинство пользователей сошлись во мнении, что для эффективной борьбы с эпидемией необходимо не снимать лицевые маски и минимизировать посещение общественных мест, даже если сделана прививка от коронавируса.

Однако буквально недавно необходимость делать прививку объяснялась тем, что именно это позволит населению снять лицевые маски и без ограничений посещать все общественные места. Как так получилось, никто в мире из сторонников поголовной вакцинации объяснять по существу не спешит.