Привьешься — умрешь, не привьешься — умрешь. Китайцы о новой вспышке COVID
Сегодня репортер узнал, что Центр по контролю и профилактике заболеваний провинции Хунань в Китае завершил секвенирование геномов по 20 случаям COVID-19, после того как 28 июля в регионе был зарегистрирован первый локальный случай заболевания новой коронавирусной пневмонией в 2021 году. Все образцы, получившие результаты секвенирования, являются штаммами Delta, которые гомологичны Нанкинским образцам, где также произошла недавно вспышка.
Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo выразили свое беспокойство очередной волной коронавируса еще более зловредного штамма под соответствующей публикацией в паблике «Бурные новости». Буквально еще несколько месяцев назад они были уверены, что вакцинация спасет страну и освободит население от необходимости существовать в новой антиутопичной реальности.
«Способность к передаче как при ветрянке. Звучит пугающе, и мы надеемся, что эпидемия будет остановлена как можно скорее!» — высказался «Бот для рубки руки».
«Что ж, планы многих поехать путешествовать этим летом оказались бессмысленны», — с сожалением заметил «Первый человек Готэма».
«Благодаря Нанкину штамм Delta начал в больших масштабах распространяться в Китае. В это время все должны оставаться дома и стараться не выходить на улицу. Delta очень заразна», — заявила Инсюэ Люли.
Очень многие пользователи выразили недовольство тем, каким образом власти Нанкина вели борьбу со вспышкой, игнорируя предыдущий китайский опыт тотальных локдаунов и закрытия торговых центров и прочих общественных мест.
«Все новые китайские случаи короны на этот этапе пришли с российского авиарейса CA910, и все они одного происхождения», — заявил Brother God Road, повторив сообщения китайских СМИ.
«Чжэнчжоу, Сямэнь и Юньнань — три независимых источника инфекции и не имеют ничего общего с CA910», — опроверг предыдущего оратора fan_fanny123.
По мнению некоторых экспертов, решение «назначить» Россию виновницей нового этапа эпидемии в Китае может быть политическим и быть вызвано внутриполитической грызней в самом Китае, где имеются силы, недовольные сближением Пекина и Москвы.
Кто-то из комментаторов предположил, что вирус пришел из жаркой Индии, а потому ему не страшны ни холод, ни жара, а его способность к мутациям в этой ситуации максимальная.
Кроме того, пользователи подняли вопрос эффективности вакцинации, который особенно остро встал после произошедшего в Нанкине.
«Все инфицированные в Нанкине вакцинированы. Профилактика эпидемий зависит от осознанного проявления инициативы, направленной на то, чтобы как можно больше не выходить на улицу и не посещать места с большим количеством людей, а при выходе на улицу следует использовать все виды защитного снаряжения. Вакцины — это просто деньги», — заметил Инсюэ Люли.
«Сделают тебе вакцину — умрешь, не сделают тебе вакцины — все равно умрешь», — отшутился Лан И.