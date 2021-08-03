Сегодня репортер узнал, что Центр по контролю и профилактике заболеваний провинции Хунань в Китае завершил секвенирование геномов по 20 случаям COVID-19, после того как 28 июля в регионе был зарегистрирован первый локальный случай заболевания новой коронавирусной пневмонией в 2021 году. Все образцы, получившие результаты секвенирования, являются штаммами Delta, которые гомологичны Нанкинским образцам, где также произошла недавно вспышка.

Иван Шилов ИА REGNUM Борьба с коронавирусом

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo выразили свое беспокойство очередной волной коронавируса еще более зловредного штамма под соответствующей публикацией в паблике «Бурные новости». Буквально еще несколько месяцев назад они были уверены, что вакцинация спасет страну и освободит население от необходимости существовать в новой антиутопичной реальности.

«Способность к передаче как при ветрянке. Звучит пугающе, и мы надеемся, что эпидемия будет остановлена как можно скорее!» — высказался «Бот для рубки руки».

«Что ж, планы многих поехать путешествовать этим летом оказались бессмысленны», — с сожалением заметил «Первый человек Готэма».

«Благодаря Нанкину штамм Delta начал в больших масштабах распространяться в Китае. В это время все должны оставаться дома и стараться не выходить на улицу. Delta очень заразна», — заявила Инсюэ Люли.

(сс) alexrudd Нанкин

Очень многие пользователи выразили недовольство тем, каким образом власти Нанкина вели борьбу со вспышкой, игнорируя предыдущий китайский опыт тотальных локдаунов и закрытия торговых центров и прочих общественных мест.

«Все новые китайские случаи короны на этот этапе пришли с российского авиарейса CA910, и все они одного происхождения», — заявил Brother God Road, повторив сообщения китайских СМИ.

«Чжэнчжоу, Сямэнь и Юньнань — три независимых источника инфекции и не имеют ничего общего с CA910», — опроверг предыдущего оратора fan_fanny123.

По мнению некоторых экспертов, решение «назначить» Россию виновницей нового этапа эпидемии в Китае может быть политическим и быть вызвано внутриполитической грызней в самом Китае, где имеются силы, недовольные сближением Пекина и Москвы.

Кто-то из комментаторов предположил, что вирус пришел из жаркой Индии, а потому ему не страшны ни холод, ни жара, а его способность к мутациям в этой ситуации максимальная.

Алексей Попов ИА Красная Весна Масочный режим в Китае

Кроме того, пользователи подняли вопрос эффективности вакцинации, который особенно остро встал после произошедшего в Нанкине.

«Все инфицированные в Нанкине вакцинированы. Профилактика эпидемий зависит от осознанного проявления инициативы, направленной на то, чтобы как можно больше не выходить на улицу и не посещать места с большим количеством людей, а при выходе на улицу следует использовать все виды защитного снаряжения. Вакцины — это просто деньги», — заметил Инсюэ Люли.

«Сделают тебе вакцину — умрешь, не сделают тебе вакцины — все равно умрешь», — отшутился Лан И.