Политическая организация экс-президента США Дональда Трампа по состоянию на начало июля 2021 года имела на счету почти $102 млн, что является беспрецедентным фондом на раннем этапе избирательной гонки.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Трамп в основном собрал деньги у пользователей в Интернете, утверждая, что фальсификация выборов привела к его поражению в прошлом году.

Команда Трампа заявила, что за первые шесть месяцев этого года в политические комитеты бывшего президента поступило $3,2 млн.

В одном из последних заявлений Трамп сослался на пожертвования как на доказательство того, что миллионы американцев «разделяют мое возмущение и хотят, чтобы я продолжал бороться за правду».

Большая часть денежных резервов Трампа хранится в его фонде Save America leadership PAC, на счетах которого по состоянию на 30 июня оставалось $90 млн. Данную сумму политик может пустить в ход, чтобы помочь партии Республиканцев на промежуточных выборах в Сенате в следующем году.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Доллары

Ранее Трамп намекнул, что в 2024 году снова попытается стать президентом. Цифры показывают, отмечает CNN, что политик остается доминирующей фигурой в партии республиканцев, несмотря на блокировку в социальных сетях.

Американские пользователи Twitter бурно обсудили данную новость под соответствующей публикацией CNN.

«Его фонды были использованы для финансирования терроризма (6 января) и поэтому должны быть конфискованы», — считает @DanSigner.

«Самое смешное, что он баллотировался в первую очередь только ради денег, и этот план сработал», — думает @NathanialLarkin.

«Ради денег? С какой стати Трампу нужны деньги? Лол, этот человек пожертвовал почти всю свою президентскую зарплату за свой срок», — напоминает @oshmaster.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

«Не могу поверить, что люди отдают свои тяжело заработанные деньги мошеннику, которому они не нужны или, по крайней мере, не должны быть нужны», — пишет @TeedeeNK.

«Удивительно, как много денег крутится в американской политике… и люди все еще верят, что американская политика не коррумпирована? Да ладно, столько денег не дадут без ответных услуг и/или политического влияния… неудивительно, что демократия в Америке под угрозой», — считает @HansFlikkema.

«Политика — это обман. Деньги управляют всем. Чем больше денег, тем больше внимания!» — указывает @KallysAlbertSr.

«Эти деньги поступают от людей, которые за него голосовали», — напоминает @SmittyDizzel.

«Возможно, это просто отмывание денег. Он завышает цифры. Более того, кто это жертвует, ведь должна быть прозрачность политических пожертвований? Кто-нибудь знает?» — пишет @tania_leonora.

Как сообщало ИА REGNUM, новые доказательства многочисленных нарушений на выборах президента обещал представить в скором времени экс-президент США Дональд Трамп.

Экс-глава Белого дома объявил, что в ближайшем будущем достоянием общественности станут факты мошенничества и нарушений на президентских выборах осенью 2020 года. Как утверждает Трамп, у него есть «значительные и безусловные доказательства» того, что масштабы нарушений на выборах президента США были невиданными никогда раньше в стране.

Ранее Трамп потратил $8,8 млн на судебные тяжбы и другую деятельность по поводу пересмотра результатов голосования на президентских выборах США.