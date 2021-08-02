Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская отказалась садиться на рейс из Токио 1 августа после того, как ее против воли доставили в аэропорт после жалоб на национальный тренерский состав. 24-летняя Тимановская обратилась за защитой к японской полиции в аэропорту Ханеда. Утром 2 августа японский законодатель Тайга Исикава попытался навестить ее в одном из помещений аэропорта, но полицейские сказали ему, что девушки там уже нет. Исикава, оппозиционный член верхней палаты парламента, рассказал Reuters, что полицейский отказался сообщить ему, где находится спортсменка. Полиция не дала комментариев репортерам, которые ждали Тимановскую всю ночь и не видели, как она улетает.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Как сообщает Reuters, девушка теперь отправится в Польшу в среду, 4 августа. Она получила гуманитарную визу от правительства Варшавы.

Американские пользователи Twitter бурно обсудили данную новость.

«Я часто удивлялся, почему больше спортсменов не делают этого, когда попадают на игры. Всего наилучшего», — пишет @april_nett.

«Отличная работа, Польша», — указывает @GrantRich1973. И получает ответ от @Lukasz90089930: «Не совсем. В Польше существует проблема с демократией».

«В Польше она не будет в безопасности…» — драматизирует @AnulkaDub. На что пользователь под ником @KonradM80 отвечает: «Почему? Потому что она не сможет делать аборт на последнем триместре? Может быть, потому что Польша признает только два пола? Или, может быть, потому, что в этой стране традиционные семейные ценности по-прежнему активно пропагандируются и уважаются?»

«Это тяжело. Она не знала, когда уезжала из дома на игры, что никогда не вернется. Все ее вещи, ее семья (кроме мужа и ребенка), все потеряно, скорее всего, навсегда. Бедная, храбрая женщина. Мое сердце и молитвы с ней», — поддерживает @JamieBelden.

«Предоставьте ей убежище и защиту, избегая воздушного пространства России и Белоруссии», — предлагает @Marek77708717.

«Еще одна причина, по которой я люблю Польшу», — отмечает @iamDevraj21.

«Почему Польша? Утверждается, что в Польше не уважают демократию», — спрашивает @dx_doubeck.

«Я полагаю, что теперь она может выступать за Польшу. Всё, что им нужно сделать, это добавить ее в свою команду», — предполагает @KegelRudolf.

«Мы ждем тебя в Польше. Будь сильной!» — пишет @duzaczarnakawa.

«Добро пожаловать в свободный мир», — приветствует @pole_observer.

«Спортсмен из олимпийской сборной Уганды попросил политического убежища. Япония депортировала его за черный цвет кожи. Никакого шума», — напоминает @leti_belavia.

«Смешно, что угандиец выбрал такой момент именно в Японии. Ему следовало просто переехать в Канаду или еще куда-нибудь и сделать всё очень просто», — считает @Pinekatz.

«Я не уверен, что Польша — подходящее место для поиска убежища. Рай нетерпимости, гомофобии и ксенофобии. Германия была бы лучше», — уверен @Ewelina21093079.

«Странно, что она не читала западные СМИ, которые описывают ситуацию в Польше как почти такую же диктатуру, как в Белоруссии. Преследования, избиение людей на улицах, репрессии», — отмечает @Arrbor.

Напомним, что конфликт разразился после того, как спортсменку включили в заявку на эстафету 4×400 в рамках Олимпиады в Токио, а она является спринтером на 100 и 200 метров по профилю.

Легкоатлетка заявила, что руководство допустило ошибку в допинг-тестах других спортсменок, в результате чего они не приехали на Олимпиаду. По словам девушки, чтобы выйти из положения, тренер поставил ее в эстафету, а после отказа ей угрожали.

В результате Национальный олимпийский комитет Белоруссии принял решение вывезти из Токио Тимановскую, которая выступила с критикой руководства сборной в связи с эмоционально-психологическим состоянием легкоатлетки.