В четверг, 29 июля, было атаковано торговое судно Mercer Street, управление которым осуществляла израильская компания. Два человека погибли, один из них — британец. Великобритания и США утверждают, что за нападением стоит Иран, называя действия нарушением международного права. В понедельник, 1 августа, Иран предупредил Великобританию, США и Израиль, что любое действие в ответ на атаку будет встречено «жестоким и решительным ответом». Тем не менее Иран не признает ответственность за атаку. Полиция Великобритании ведет расследование смерти британского подданного на борту танкера, сообщает BBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил свое мнение об атаке и призвал Иран понести ответственность: «Я считаю, что Иран должен отвечать за последствия того, что они сделали. Это явно неприемлемая и возмутительная атака на коммерческое судоходство. Абсолютно жизненно важно, чтобы Иран и каждая другая страна уважали свободы судоходства по всему миру, и Великобритания будет продолжать настаивать на этом».

sayyed shahab-o- din Морские части Корпуса стражей исламской революции Ирана

Ряд пользователей согласился с позицией премьер-министра, посчитав, что он выступает в поддержку прав человека и говорит о ценности человеческой жизни.

«Отличная работа, Борис Джонсон, за то, что цените человеческие жизни и обращаетесь так гуманно, как только позволяют ресурсы, продолжайте в том же духе!» — прокомментировал @Bhaveas9.

Большая часть комментариев удивилась сказанному Джонсоном, потому что, как они говорят, он сам никогда не привлекался к ответственности за свои «неправильные поступки».

«Сказал человек, который редко, если когда-либо вообще, был готов встретиться с последствиями того, что он сделал», — написал @Infrared 44 .

«Честно говоря, это достаточно необычно слушать, как Борис Джонсон (человек, который никогда не брал на себя ответственность за что-либо в жизни) говорит о том, что Иран должен столкнуться с последствиями того, что он сделал», — считает @yrotitna.

«Если бы у нас у всех был бы такой набор моральных качеств, как у нашего бесстрашного лидера, он не смог даже своего министра здравоохранения привлечь к ответственности», — написал @mparry1984, напомнив об истории с бывшим министром здравоохранения Великобритании Мэттом Хэнкоком.

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Часть пользователей посоветовала Борису Джонсону поучиться у самого себя и применить всё сказанное к своему правительству.

«Я думаю, он и его его правительство должны воспользоваться его же советом и «ответить за последствия того, что они сделали», — прокомментировал @Gerry_C1977.

Комментаторы переписали высказывание Бориса Джонсона на «более правильное», с их точки зрения.

«Борис Джонсон связывает смерть 150 тысяч человек от COVID-19 с некомпетентностью, «недопустимой и вопиющей атакой на обычных людей». «Я считаю, мое правительство должно ответить за последствия того, что они сделали», — заявил премьер-министр», — прокомментировал @yrotitna.

No 10 Downing Street Борис Джонсон

Некоторые пользователи посчитали, что Иран ничего не нарушил, потому что «танкер был сомнительный».

«Вы имеете в виду танкер, которым владеет Япония, который проплывал под либерийским флагом, и которым управляет компания, зарегистрированная в Лондоне?» — спросил @Charles68431225.

В комментариях написали, что подобные заявления премьер-министра до войны доведут, он неоднократно «безосновательно» обвинял разные державы в нарушении международного права.

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«Премьер-министр спасает политическую шкуру в поисках войны. Не очень оригинально», — считает @LintonStephen.

No 10 Downing Street Борис Джонсон

Пользователи вспомнили Brexit, назвав его посягательством на права и свободы навигации и судоходства.

«А Brexit считается как беспрецедентная атака на коммерческое судоходство?» — спросил @FrancisAshling.

Пользователи отметили, что Джонсону не следовало говорить о нарушении правил Ираном, потому что исторически Великобритания часто вмешивалась в его политику, а теперь ее критикует. Похожий совет дали и всем остальным государствам, которые обвиняют Иран в нападении.

«Иран не святой, но с чем мы должны столкнуться за свержение их демократического правительства в пятидесятые? С чем мы должны столкнуться за войну в Ираке, Афганистане и тому подобное… или мы такие особенные и неприкасаемые?» — спросил @DeptfordRising.

«Я надеюсь, Британия не планирует свергать демократически избранное иранское правительство как в прошлый раз», — написал @HarlieSteve.

«Я думаю, мировые «лидеры», которые критикуют Иран без видимых доказательств, показывают поддержку Израиля. Нужны свежие головы для расследования без предвзятости. Последнее, что миру сейчас нужно, это очередная война!» — прокомментировала @ukgirlinsf.

Напомним, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил в своем Twitter-аккаунте: «Великобритания считает атаку на торговое судно Mercer Street проведенной Ираном, умышленной, направленной и незаконной. Великобритания призывает Иран немедленно прекратить действия, угрожающие региональному и международному миру и безопасности».