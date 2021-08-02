Заявление члена комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ, председателя Независимого профсоюза горняков Михаила Волынца о том, что из-за системного кризиса в сфере энергетики Украина в ближайшем будущем будет зависеть от поставок российской электроэнергии, стало поводом для обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 2 августа в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа. Россия и Украина

«Страна-наркоманка. И ненавидит свою зависимость от России, и порвать силы воли не хватает. Слабаки», — считает Марина К.

Многие пользователи пришли к выводу, что украинские политики на протяжении семи лет врали окружающим, что Украина пытается быть независимой от России.

«Эй, стоп! У вас же не так уж и давно Петруся из каждого утюга «остаточне прощевай» вещал. Чего, опять зрада? Прямо держава невезения какая-то. Ну так до зимы далеко ещё, поставьте ветряков. Там умелец и знаток великий есть. Ну, а если без шуток, то делать всё по-европейски. Жёсткий контракт и деньги вперёд. Они же европейцы теперь, вот пусть Европа с деньгами и помогает. Ну или вон, Зеленский к Байдену ехать собрался, так пусть хоть одно действительно весомое дело сделает, деньгами на электричество разживётся», — написал Nobel N.

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Некоторые комментаторы отмечают, что власти на Украине, судя по всему, осознали, что Европа уже не сможет компенсировать стране убытки от разрыва отношений с Россией.

«Да бросьте! Там же реверс! Он гарантирует независимость! Или нет? Я просто запуталась в противоречивых заявлениях украинской власти», — пишет Лана Р.

Часть людей считает, что руководство в Киеве само виновато в том, что оказалось в такой плачевной ситуации.

«Логика, конечно, замечательная: Украина запретила себе импорт электроэнергии из России и Белоруссии из-за якобы гибридной войны. Встали украинские шахты, стали останавливаться блоки тепловых электростанций, это принесло огромные убытки. Получается, что гибридную войну Украина ведёт сама с собой, героически побеждая «агрессора», — отмечает Sergei R.

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Ряд пользователей указывает на то, что Россия может очень удачно отомстить Украине за те козни, которая она устраивала жителям Крыма.

«Вот интересно: что будет, если Россия в одностороннем порядке возьмёт и прекратит подачу электроэнергии на Украину, как та в своё время поступила с Крымом? Какие действия будут предприниматься на Украине? Будут ли они скулить про якобы геноцид и прочую дурь?» — задаётся вопросом Vasilii M.

Отдельные комментаторы убеждены, что киевским властям пора уже стать взрослыми и начать нести ответственность за свои слова и поступки.

«Будьте вы уже наконец последовательными. Не берите ничего от «агрессора»! А то ведь даже сало у нас закупаете!» — указывает Aleksander R.

Напомним, 2 августа член комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ, председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец заявил в эфире телеканала «Наш», что из-за системного кризиса в сфере энергетики Украина в ближайшем будущем будет зависеть от поставок российской электроэнергии.