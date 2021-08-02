Информация о том, что в Казахстане фермеры призывают правительство ввести режим чрезвычайной ситуации из-за сильной засухи, в результате которой погибло уже более тысячи животных, вызвала реакцию интернет-сообщества. Граждане выразили своё отношение к происходящему 2 августа в социальной сети Facebook.

Дмитрий Шмелев. Казахстанская Целина. Палатки на границе. 1959

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«Невозможно смотреть на такое без боли. Куда смотрят казахстанские чиновники? У них, что, сердца нет? Это же живые существа, которые погибают без помощи человека!» — указывает Валентина К.

Многие пользователи пришли в ужас от ситуации в Казахстане. Граждане считают, что такого быть не должно и животных можно спасти.

«Почему допустили, что погибают лошади? Есть корма в других странах. Закупить нужно. Даже во время войны животные с голоду не погибали. С западных областей перегнали десятки тысяч коров в Ивановскую, Владимирскую, Ярославскую области. Этим самым сохранили стадо. Племенных коров всех сохранили. А это настоящее преступление!» — считает Алла Н.

Pogoda.turtella.ru Казахстан

Некоторые комментаторы отмечают, что местные власти могли бы обратиться за помощью к России. Братский народ мог бы спасти животных даже безвозмездно.

«Просто ужас! Неужели правительство Казахстана не может решить эту проблему? Достаточно обратиться с просьбой о помощи к ближайшим соседним странам. Или что, гордость уже не позволяет?» — задаётся вопросом Анна А.

Часть людей считает, что казахстанское правительство совсем забыло про чаяния простых людей, которые попали в сложную, но далеко не безвыходную ситуацию.

«Они в правительстве готовы потратить миллиарды на Азиады, ЭКСПО, никому ненужные понты. А когда доходит дело до реальных нужд, то оказывается, что в бюджете нет средств. Вернее, бюджет не предусматривает такого рода затраты. Так и живем: богатая страна с нищим народом», — поделился своим мнением Талгат К.

Ряд пользователей указывает на то, что в советские времена скот не падал замертво, потому что местное правительство занималось поддержанием местного населения.

«Какой ужас! Это не солнце выжгло, это выжжены мозги и душа деньгами. Государственность для элиты — это в первую очередь дети в лондонах и штатах, частные самолёты, виллы в Майями, а народу вот это. Для справки: в степных зонах полупустыни сельхозниками всегда заготавливались вода и корма на период летних месяцев. И об этом власти государства Казахстан знают», — пишет Надя Н.

Григорашенко Л. Лошади.. 1950-е

Отдельные комментаторы отмечают, что Казахстан может встретиться с большими трудностями, если власти сейчас же не возьмутся решать проблему.

«Руководство Казахстана должно понять, что погибший скот сегодня — это голод завтра. Ситуацию необходимо решать здесь и сейчас, иначе в будущем бед не оберёшься», — написал Олег Е.

Напомним, 2 августа РИА Новости опубликовало материал о том, что в Казахстане фермеры призывают правительство ввести режим чрезвычайной ситуации из-за сильной засухи, в результате которой погибло уже более тысячи животных.