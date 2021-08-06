Заявление исполняющего обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаила Буханова в ответ на критику главы Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта, считающего наказание для российских спортсменов недостаточно суровым, о том, что все спортсмены на равных условиях получают доступ к Олимпийским играм, когда мировая система контроля за атлетами получает доказательства их «чистоты», обсудили в интернете. Граждане оставили свои комментарии 2 августа в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Врата WADA

Следите за развитием событий в трансляции: «Вопреки пандемии: Олимпиада в Токио — все новости»

«Пускай вначале свои опубликуют и всех тех, у кого есть «терапевтические» исключения», — призывает Тимур П.

Многие пользователи оказались по-настоящему возмущены столь хамской и лицемерной реакцией со стороны USADA. Уж кому-кому, но точно не американцам говорить о «чистоте» своих и чужих спортсменов, пишут граждане.

«Вот что делают все эти больные, которым запрещённые препараты можно принимать по терапевтическим показаниям, на обычной Олимпиаде? Их место в Паралимпийских играх! Если такое допущение имеется у большинства спортсменов Америки, стран Европы, то это чистой воды мошенничество!» — считает Marina K.

Myfuture.com Тест на допинг

Некоторые комментаторы отмечают, что американцы уже попросту издеваются над командой из России, вечно пытаясь выставить их в неприглядном свете.

«А толку-то? По факту мы имеем не только дискриминацию российских спортсменов со стороны США, но и настоящий буллинг. И каким образом это может быть остановлено отповедями РУСАДА? Они думают, что прекратят буллинг своими возмущениями? Что-то не очень получается», — поделился своим мнением Sergei R.

Часть людей считает, что российским спортивным чиновникам пора перейти к решительным действиям и положить конец унижениям представителей России на Олимпиаде.

«Так надо реагировать ещё жёстче! Привлекать к ответственности таких заявителей в судах! Оказывать на них информационное давление и поддерживать наших спортсменов!» — пишет Сергей Ч.

Ряд пользователей указывает на то, что США просто пеной исходят от достижений российских спортсменов.

«Ух ты! Как американцев, и не только их, корёжит-то от успехов российских спортсменов! Они-то думали, что без главного гимна и флага страны наши спортсмены приедут на соревнования, опустив ручки, и просто для формальности. А тут им такая вот приветочка приходит! Чем наших спортсменов обвинять, лучше на себя бы посмотрели. Сами-то без лекарственных препаратов, «назначаемых врачами», ничего сделать не могут. А если сравнить фигуры наших спортсменов и их, то, извините, американки вообще выглядят, как после селекции. От злости и зависти сейчас начнут орать и говорить гадости о наших спортсменах на каждом углу», — предполагает Валентина Ц.

Thomas Ricker Буллинг

Нашлись и те, кто отмечают, что США могли бы показать большие успехи на Олимпиаде с разрешённым допингом, но пока что им приходится терпеть поражения от «чистых» российских спортсменов.

«Так пусть наши заклятые друзья сделают игры с правом применения допинга. Вот там, видимо, все медали будут их. А сейчас пусть не бухтят. Если проигрывают нашим, то пусть это делают достойно», — написал Тимур Х.

Напомним, 1 августа исполняющий обязанности генерального директора РУСАДА Михаил Буханов заявил «РИА Новости» в ответ на критику главы USADA Трэвиса Тайгарта, считающего наказание для российских спортсменов недостаточно суровым, что все спортсмены на равных условиях получают доступ к Олимпийским играм, когда мировая система контроля за атлетами получает доказательства их «чистоты».