Информация, согласно которой временному поверенному в делах российского посольства в Баку вручили ноту из-за высказываний лидера ЛДПР Владимира Жириновского, заявившего, что Россия должна вернуться на все территории Российской империи и СССР, а Южный Кавказ является российской зоной влияния, стала подом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 2 августа в социальной сети Facebook.

Степан Карпов. Дружба народов. 1924

«Если бы хотя бы часть того, от чего предостерегал Жириновский в 90-е, была услышана, то, может быть, и нот никаких не было», — предполагает Alex A.

Многие пользователи пришли к выводу, что Жириновский прав и страны кавказского региона должны прислушаться к его речам. Другие убеждены, что времена изменились и грёзы Жириновского о влиянии Российской империи на Кавказ остались далеко в прошлом.

«Жириновскому надо понять, что не будет больше централизованного государства, как СССР, где как хотели, так и поступали, отнимали у одних территории, отдавали другим союзным республикам. Сегодня другие реалии, и такие провоцирующие речи ни к чему!» — указывает Анар М.

A.Savin Владимир Жириновский

Некоторые комментаторы отмечают, что такая реакция на слова российского политика означает, что элита соседних с Россией стран пытается посильнее оттолкнуться от нашего государства.

«Стравливание идёт своим чередом. Умные понимают, а болваны закусывают удила и бьют копытом», — пишет Наталия Б.

Часть людей считает, что братский России Азербайджан не должен обижаться на подобные высказывания, потому что наши народы только и хотят, что бы жить в мире и согласии.

«С Азербайджаном не хотелось бы ссориться, да думаю, этого и не произойдёт. Мы адекватно всегда реагируем на события друг у друга, наши народы дружат и не собираются бодаться на ровном месте», — считает Ирина Б.

Ряд пользователей указывает на то, что Жириновский рассказал сущую правду и только те, кто хочет скрыть истину, пытаются закрыть окружающим глаза на очевидные факты.

«А при чём здесь дух дружбы и взаимоотношений? Жириновский озвучил историческую правду! Надеюсь, посол так и объяснит азербайджанскому руководству. Не надо переписывать историю, подгоняя её под свои хотелки», — поделился своим мнением Boris Shahov.

Нашлись и те, кто убеждён, что Южный Кавказ — это подбрюшье России, которое является крайне уязвимым для нашей страны местом. Поэтому Российская Федерация всегда будет иметь влияние на этот регион.

Приложение к учебнику «История СССР» Карта СССР. 1922

«В принципе Жириновский прав в том, что Южный Кавказ должен быть зоной влияния России, иначе мира на этой земле не будет. Исторически так сложилось, что армяне и азербайджанцы веками воевали друг с другом. И только с приходом в этот регион Российской империи многовековой вражде был положен конец. Конфликты были, но они были похожи скорее на бытовуху, нежели на реальные противостояния между народами», — отмечает Юрий Ф.

Напомним, 1 августа МИД Азербайджана сообщил, что временному поверенному в делах российского посольства в Баку вручили ноту из-за высказываний лидера ЛДПР Владимира Жириновского, заявившего, что Россия должна вернуться на все территории Российской империи и СССР, а Южный Кавказ является российской зоной влияния.