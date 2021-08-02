Заявление командующего ВМС США в Европе и Африке адмирала Роберта Берка о том, что силы НАТО откроют огонь по российским кораблям в Чёрном море в случае провокации со стороны России, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 2 августа в социальной сети «ВКонтакте».

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»Вторгнуться в территориальные воды Российской Федерации — это для них не провокация, а то, что их заставили убраться оттуда — провокация? Так нафига мы ждём? Путин, жми красную кнопку, раз всё равно война неизбежна. Кто-то да выживет», — пишет Алексей М.

Многие пользователи пришли к выводу, что такое заявление противоречит всей внешней политике Российской Федерации, которая как чёрта чурается любых видов провокаций.

«Да хоть какая-нибудь провокация от нас была? Хоть одна? Это они к границам нашим постоянно подходят, пересекают, получают жёсткий от ворот поворот. Сами же США и провокаторы. Пытаются стрелки перевести. Не получится», — считает Дмитрий В.

Cmapm Корабли Черноморского флота ВМФ России

Некоторые комментаторы отмечают, что американские военные стали уже посмешищем во всём мире. Их поведение очевидно всем, но они, в свою очередь, отчаянно пытаются сохранить лицо.

«Да какие провокации? Боже мой! Разве они не понимают, что весь мир над ними смеётся? Всё-то Россия всех провоцирует… ну конечно», — написала Лилия Д.

Часть людей считает, что попытки американской военщины напугать российский народ обречены на провал. Граждане уверены в мощи своей армии, которая не даст граждан в обиду и выстоит перед любой угрозой.

«Громкое заявление, но этим Россию не напугать. Уже не 90-е годы, когда российская армия была в плачевном состоянии. Сейчас американцы получат адекватный удар. Поэтому они надеяться, что за океаном их не достанут. Война между нашими странами будет без победителей», — указывает Геннадий Г.

Ряд пользователей указывает на то, что США часто бросаются громкими заявлениями, пока дело не доходит до реальных военных столкновений, на которые американцы всё никак не решатся.

«Да полно. Америка понимает, что в этом случае от них даже мокрого места не останется. Сейчас мы на порядок их сильнее. А американцы — трусы, боятся даже маленькой КНДР!» — отмечает Саша Ф.

(сс) U.S. Navy photo by Chief Photographer's Mate Todd P. Cichonowicz Флот США

Отдельные комментаторы отмечают, что ядерный потенциал России должен отвадить любого внешнего агрессора от наших территорий.

«Никогда Россия не вступит открытое военное противостояние с НАТО, а НАТО никогда не нападёт на Россию. Бряцание оружием всегда было, есть и будет. В России имеется запас из примерно 4460 ядерных боеголовок, предназначенных для использования в стратегических пусковых установках большой дальности и тактических ядерных силах меньшей дальности. Даже при взрыве 10% от этого числа планете придет конец, то бишь будет запущена цепная реакция, которая неотвратимо приведет к шестому ледниковому периоду», — поделился своим мнением Рене Д.

Напомним, 1 августа издание Business Insider опубликовало материал, согласно которому командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк заявил, что силы НАТО откроют огонь по российским кораблям в Чёрном море в случае провокации со стороны России.