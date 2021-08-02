Информация о том, что самые высокие зарплаты в Российской Федерации в августе предлагают главе компании по производству теплового оборудования, стоматологу-имплантологу и техническому архитектору по разработке корпоративного мессенджера, стала поводом для дискуссии среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 2 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Капитализм

»У директора зарплата в 600 тысяч рублей, у работника 20 тысяч рублей. Вот вам и справедливость!» — пишет Валерий П.

Многие пользователи оказались возмущены такой, по их мнению, несправедливой ситуацией на рынке труда в России. Граждане убеждены, что человек труда должен получать достойную зарплату, а не являться последним звеном в распределении зарплат.

«Сельскохозяйственники, трактористы и хлеборобы как всегда в пролёте. Российским чинушам важнее угодить руководству, нежели обеспечить достойной зарплатой трудового человека», — считает Валерий З.

ХОЗЯИН Д.Бедный. 1913

Некоторые комментаторы отмечают, что при большом желании, а также при больших усилиях, можно в любой стране добиться больших результатов.

«Хороший специалист всегда может хорошо зарабатывать», — пишет Мария Д.

Часть людей считает, что в таком распределении зарплат нет ничего удивительного или несправедливого, ведь руководитель несёт на себе куда большую ответственность, нежели обычный сотрудник.

«Селюков, трактористов, поваров, всяких низкоквалифицированных работников, умеющих только таскать, копать, мести и грести, на рынке труда вполне себе достаточно, поэтому дефицита среди таких профессий нет. Отсюда и дешевизна их труда. А редких специалистов мало, и стоят они, соответственно, дороже. Кроме того, директор несёт ответственность за всё предприятие, а работяга за одну какую-то операцию. С какого фига они не должны получать по-разному? Всё честно», — поделилась своим мнением Ирина Ф.

Ряд пользователей указывает на то, что система распределения труда в любом случае потребует от людей выбрать тех, кто будет выполнять не самую приятную и интересную работу.

«А если бы все граждане России стали, к примеру, банкирами и директорами? Раз обычный труд за станком, или еще какой, так обесценен и все хотят получать большую зарплату, то вопрос: кто тогда должен выполнять обычную работу? Я уже не говорю про «грязную», — задаётся вопросом Димка С.

«Расчёт» ("Перед стачкой") Николай Иванович Верхотуров 1910

Нашлись и те, кто отмечают, что люди труда хотят получать столько денег, сколько вложили труда. Большинство хочет банальной справедливости.

«Не всем людям так уж необходима зарплата в 600 тысяч рублей. Большинству просто хочется, чтобы их труд оплачивался достойно. Не за 20 тысяч рублей фигачить за станком, а хотя бы за 60 тысяч рублей», — отмечает Иван И.

Напомним, 2 августа «РИА Новости» опубликовали данные рейтинга сервиса «Работа.ру», согласно которым самые высокие зарплаты в Российской Федерации в августе предлагают главе компании по производству теплового оборудования, стоматологу-имплантологу и техническому архитектору по разработке корпоративного мессенджера.