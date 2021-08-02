Информация о том, что Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую Национальный олимпийский комитет (НОК) собирался депортировать из Токио, хочет попросить об убежище в Германии или Австрии, стала поводом для бурного обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 2 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Гера в убежище во время борьбы между богами и гигантами Карел Фабрициус 1643

Следите за развитием событий в трансляции: «Вопреки пандемии: Олимпиада в Токио — все новости»

"Я, если честно, так и не понял, что этой спортсменке там не понравилось. По-моему, обычная истеричка, решила наломать дров себе на годы вперёд. Ну, её право, что поделать», — пишет Олег Е.

Многие пользователи пришли к выводу, что причина, по которой белорусская спортсменка решила выбить себе политическое убежище, выглядит абсурдной. Другие, наоборот, рады, что Тимановской удалось добиться своих целей.

«Повезло! Молодец девчонка! Всего лишь не нужно было молчать и прогибаться под белорусские власти», — считает Макс М.

Некоторые комментаторы отмечают, что жизни и здоровью Тимановской, исходя из известных фактов, ничего не угрожало. Поэтому её бегство кажется людям безосновательным.

«Ничего не понял. Бежать отказалась, с тренерами поругалась. Но при чём тут убежище? Что её в Белоруссии расстреляют что ли? Какая-то разыгранная политическая постановка, похоже», — подозревает Андрей З.

Никита Устинов ИА REGNUM Бегство

Часть людей считает, что Тимановская могла «сбежать» из Белоруссии в любое время, но выбрала самый громкий способ хлопнуть дверью.

«Она могла покинуть свою родину в любое удобное для себя время, но об этом ей надо было заявить так, чтобы весь мир узнал. Это сугубо политическая акция, направленная на привлечение внимания к Белоруссии и к её противоречиям», — указывает Валентина В.

Ряд пользователей указывает на то, что политическая истерика на Олимпийских играх в Токио превзошла все даже самые худшие ожидания. За такое, считают люди, спортсмены должны нести наказание.

«Её следовало бы дисквалифицировать пожизненно. Подобной политической деятельности совершенно не место на Олимпиаде», — поделился своим мнением Рамиль М.

FISUTV Кристина Тимоновская

Нашлись и те, кто убеждён, что благодаря шумихе о Тимановской будут говорить ещё долго, но вскоре, рано или поздно, про неё все забудут и она окажется у разбитого корыта.

«Это был её звёздный час. Навряд ли мы услышим о великой спортсмене Тимановской. ЕС с ней чуть поразвлекается, назначат её министром спорта в правительстве Тихановской и всё, карьера закончилась и родина потеряна. Человеку дают шанс выступить на Олимпийских играх, а она кочевряжится», — отмечает Андрей С.

Напомним, 1 августа агентство Reuters опубликовало информацию о том, что Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую Национальный олимпийский комитет (НОК) собирался депортировать из Токио, хочет попросить об убежище в Германии или Австрии.