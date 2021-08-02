Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что для роста экономики страны необходим выход на внешние рынки. Для этого нужны товары, которые понравятся зарубежному потребителю.

Иван Шилов ИА REGNUM Завод

«Мы эксплуатируем старую модель экономики, которая себя уже изжила и не даст нужного результата. Экономика в общем не создает каких-то прорывных качеств, новых товаров», — заявил Кудрин в интервью РБК.

По его словам, новое качество экспорта позволит экономике выйти на темпы роста до 5% в год.

«Мы должны стать более конкурентоспособными для экспорта. Вообще экспорт для российской экономики — это бесконечная Вселенная. «Экономика спроса» ограничена внутренним потреблением, подпиткой нефти — это старая модель. Если мы становимся более конкурентоспособными, прорываемся на внешний рынок, то этот спрос становится бесконечен», — сказал глава Счетной палаты.

Уильям Блейк. Творец вселенной. 1794

По мнению экономиста, России нужно «что-то для мира создать»:

«Нужно, чтобы у нас были те товары, которые вдруг захотели купить во всех странах, как iPhone».

Кудрин совершенно точно и своевременно обозначил проблему — ориентированность исключительно на внутренний рынок и рынки ближайших партнёров по ЕАЭС. Но если со «старой» моделью экономики его мысль ясна, что он имеет в виду под «новой» моделью не вполне очевидно.

Ожидание того, что Россия потужится и создаст новый iPhone, который захотят покупать во всем мире, романтизирует ситуацию. Причины, почему мы не производим новинки, которые могут конкурировать за рубежом, известны. Во-первых, это слабая база реальной экономики, которая кормится за счёт того самого внутреннего рынка, госзаказа и обслуживания сырьевого экспорта. Небольшие объёмы как раз и вынуждают экономить на всём, что составляет нематериальную стоимость товара, в том числе на разработках. Во-вторых, отсюда же мало возможностей запустить новую разработку, даже перспективную, в производство. Все помнят, как долго набирал обороты выпуск российских вакцин от коронавирусной инфекции. В-третьих, мы не умеем продавать продукцию на внешних рынках, и новинку, скорее всего, за рубежом просто не заметят или скопируют, забрав всю прибыль.

Другими словами, нам трудно придумывать, трудно выпускать то, что придумали, и трудно добраться до покупателя. Там, где ситуация благополучна, например, в ВПК, новые образцы появляются один за другим и будоражат мир. Но если на потребительских рынках просто начать вкладываться в НИОКР, о чём можно подумать, исходя из слов Кудрина, скорее всего, просто выбросим деньги. Создадим инфраструктуру для других, для тех, кто умеет выходить на рынки, а сами останемся с носом. Начинать нужно именно с торговли. И с тех разработок, которые уже появляются. Необходимо выводить их на рынки стран, где есть потенциал.

Например, в структуре товарооборота с Индией, третьей экономикой мира по ВВП ППС, основу экспорта, помимо вооружения, составляют природные ресурсы. И это при том, что в этой стране живёт почти 1,4 млрд человек и повсеместный дефицит — многого на полках магазинов в принципе нет. Узнай индийцы о наших товарах (пусть и не всегда придуманных в России и с долей импортной составляющей) — автомобилях, автобусах и другой технике, одежде, строительных материалах, бытовой химии, косметике — они могли бы захотеть их купить. Похожая ситуация и с другими странами Южной Азии, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки.

Что такое iPhone? Суперпродукт? Павел Дуров, создавший сервис, которым пользуется весь мир, писал о технической стороне этих изделий:

«Каждый раз, когда мне приходится использовать iPhone для тестирования нашего приложения на iOS, я чувствую, что меня отбрасывает в Средневековье».

Турнир на рынке в Виттенберге, 1506

Нет, iPhone, прежде всего, маркетинг. Это бренд, который люди хотят купить, а уже потом сам товар, к которому у владельцев немало нареканий. И смысла тратить усилия страны, чтобы создать нечто подобное, нет. Главная проблема — в торговле! Нам нужно научиться выходить на чужие рынки и конкурировать на них с тем, что уже есть, активно предлагать себя, и не загонять ещё глубже в угол, пытаясь изобрести что-то из ряда вон. Качественные и привлекательные продукты появятся тогда, когда бизнес почувствует спрос и будет знать о своих возможностях этот спрос удовлетворить. Более того, можно, как Китай или Мексика, иметь обширный экспорт и с минимумом общемировых брендов. Стратегии могут быть разными.

В СССР существовало Министерство внешней торговли. Подобное ведомство есть и в современной Франции. Сейчас России тоже нужна структура, которая позволит выбрать перспективные новинки, отправит их в тираж и будет продвигать за рубежом. Или поможет тем, кто этот путь способен проделать сам. А уж Кулибиных в России всегда хватало.