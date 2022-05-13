На фоне того, как самый заселенный город США стремится завлечь обратно после пандемии туристов и офисных работников, в Нью-Йорке была проведена агрессивная кампания по очистке улиц Манхеттена от бездомных людей.

Иван Шилов ИА REGNUM Нью-Йорк

Городские работники убирали с дорог по одному бездомному в день. Теперь же они иногда прогоняют десятки. Начиная с мая команды санитарных работников, уборщиков и полицейских прочищают Манхеттен ежедневно в одних и тех же местах.

Эти проверки являются частью усилий мэра Билла де Блазио, который также переводит более 8 тыс. человек из гостиниц, где они были размещены, чтобы остановить распространение коронавируса, в групповые приюты барачного типа. Работа продолжается вопреки всплеску заболеваемости штаммом «Дельта». Город также реагирует на многомесячные жалобы на бездомных, которые блокируют и уродуют общественные места, угрожают прохожим и совершают нападения. На прошлой неделе губернатор Эндрю Куомо, чья администрация сократила бюджет на помощь бездомным, назвал эту проблему одним из главных препятствий на пути возрождения города.

«Мы должны взять бездомность под контроль», — сказал губернатор.

Напомним, что споры о том, как решить проблему бездомных в Нью-Йорке, где более 2 тыс. человек живут на улицах и в метро, происходят на фоне разрастающихся лагерей по всем Штатам. На прошлой неделе городской совет Лос-Анджелеса запретил разбивать палатки возле парков, библиотек и школ. Также 31 июня истек срок действия национального моратория на выселение, что вызвало опасения нового всплеска бездомности, хотя в Нью-Йорке мораторий действует до 31 августа.

Американские пользователи Twitter бурно обсудили происходящее под соответствующей публикацией The New York Times.

Twitter. twitter.comnycmayor Билл де Блазио на пресс-конференции,

«Они могли бы просто найти работу», — пишет @paganini_j и получает ответ от @Elijah_in_Exile: «Мысли немного шире. У многих проблемы с психикой».

Пользователь под ником @Luella_Kay добавил: «Согласен. А еще у многих зависимость».

«Это необходимо, к сожалению. Бездомные не могут жить на оживленных улицах, занимая половину свободного тротуара. Это проблема психического здоровья, общественной безопасности и восстановления экономики», — указывает @Wandrwoman.

«В Нью-Йорке достаточно места для строительства доступного жилья без необходимости изолировать людей на острове. Просто нужны застройщики, которыми не движет жадность», — считает @sotightandshiny.

«Лечите болезнь Нью-Йорка, а не только симптом. Одно слово: неравенство», — советует @doskey286.

«Хорошо — город должен найти им подходящее место и убрать их с улиц», — одобряет @SantiCordero.

«Возможно, мы могли бы перепрофилировать Президентскую библиотеку Рейгана под жилье», — предлагает @TheeKnifeBomb.

«Они сделают то же самое, что делали каждую зиму, а именно купят бездомным билет на автобус в один конец до Флориды, Лас-Вегаса и т.д., потому что это экономически выгоднее, чем платить за жилье и еду всю зиму. А потом элитаристы из Нью-Йорка будут высмеивать эти штаты, пока они барахтаются», — предполагает @plimpton_jack.

«Каков процент бездомных, способных позволить себе жилье, по сравнению с теми, у кого серьезные проблемы с психическим здоровьем или зависимостью?» — восклицает @ProphetM0tive.

«Сносить лагеря и преследовать их — это не решение проблемы. Необходимо понять, куда они пойдут», — считает @ReinholdBrill.

Цитата из видео на YouTube Бездомный в Нью-Йорке

«Как насчет того, чтобы сделать что-нибудь с крысами в канализации, которые, как они только что обнаружили, переносят вирус коронавируса?» — напоминает @roughtradeX.

«Довольно печальная ситуация — неужели вы не можете придумать полезное предложение для своих людей? МОЖЕТ БЫТЬ, построить новый отель для бездомных?» — негодует @DebraLairdAlbe2.

«Не понимаю, почему они настаивают на том, чтобы спать на улице. Просто идите в приют», — призывает @laten0tice.

«О? Вы бездомный? Позвольте мне развеять все надежды на постоянную базу для вас. Да. Тебе не разрешено двигаться вверх. Ты застрял здесь. Смирись с этим», — удручающе пишет @Gatornator7776.

«Слишком поздно. Город разрушен отчасти благодаря «Нью-Йорк Таймс», — уверен @IPDaily34208775.

«Это позор, что США позволяет тысячам своих граждан быть бездомными практически во всех крупных городах. Скоро к ним присоединятся еще больше, когда защита против выселения закончится через несколько дней», — думает @LouisLafayette3.

«К сожалению, большинство осознанно решили стать бездомными и отказываются от помощи», — пишет @salsa_pincante.

«Нью-Йорк всегда был в моем списке желаний (одно время я даже хотела там пожениться), но несколько лет назад мне пришлось вычеркнуть его из списка. То же самое касается Калифорнии и Вашингтона. Мне не интересно посещать помойку», — рассказывает @p0ahh.