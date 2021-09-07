Майкл Макфол, бывший посол США в России при экс-президенте Бараке Обаме, принес извинения после того, как в Твиттере опубликовали его смс, в котором он заявил, что прекрасно живет без российской визы, и похвастался своим «огромным райским домом» и годовым доходом почти в миллион долларов.

Творог

Макфол, являющийся директором Стэнфордского университета международных исследований, высокомерно похвастался своей роскошной жизнью в частной переписке, но теперь признал, что это была ошибка.

«Я приношу свои извинения, — написал он в Твиттере. — Это было высокомерно и глупо. Рой русских троллей обвинял меня в провале, а я ответил самым непрофессиональным образом. Объяснение, а не оправдание».

Издание Fox News рассказывает, что Макфол вел диалог с анонимным пользователем Twitter, и переписка позднее попала в открытый доступ.

«У меня есть работа мечты в лучшем университете мира. Я живу в гигантском доме в раю. Я получаю почти миллион долларов в год. У меня есть любящие фанаты на ТВ и почти полмиллиона подписчиков в Twitter, 99% из которых также восхищаются мной. Я хорошо живу без этой проклятой визы в Россию. И я также не боюсь писать от своего имени. Мне жаль таких как ты, кто боится делать это», — написал политик и получил ответ от анонимного пользователя: «Всё это является превосходным доказательством того, что американская меритократия — это миф».

Kremlin.ru Церемония вручения верительных грамот послами иностранных государств. Верительную грамоту вручает посол Соединённых Штатов Америки Майкл Энтони Макфол. 22 февраля 2012 года

В 2018 году газета Los Angeles Times сообщила, что Макфолу, который проработал послом два года, отказали в российской визе и сказали, что ему запрещен въезд в Россию.

Американские пользователи бурно обсудили слова бывшего посла под соответствующей публикацией.

«Если бы все колледжи и университеты снизили зарплату своих «профессоров» на 50%, они всё равно были бы сильно переплачены. То же самое касается ректоров, президентов и тренеров. Вот почему плата за обучение в колледже составляет 50 тысяч на одного, а не 25 тысяч на одного. А кто в частном секторе получает «академический отпуск» раз в два года?» — спрашивает vladimirtrump.

«Объяснение, а не оправдание», — говорит КАЖДЫЙ, когда оправдывается», — отмечает QuitFreakingOut.

«Зачем кому-либо, работающему в университете, нужна общая зарплаты в $200 тыс. в год? Им это не нужно. Если вы хотите больше, идите в частный университет. Вот почему плата за обучение так высока», — указывает MLamplighter.

«Вы когда-нибудь задумывались, почему плата за обучение в университетах такая высокая? Вот, пожалуйста. Зарплата преподавателя составляет $1 млн в год, вот почему. Студенты влезают в долги по уши, а преподаватели живут в раю. Вместо того чтобы пытаться списать студенческие долги, почему бы не реструктурировать зарплату преподавателей», — интересуется jcastle.

«Нам нужны люди в сфере торговли, сантехники, плотники, электрики и т.д. Недостаточно профессиональных учебных заведений. Хватит превозносить университеты и колледжи, многие выпускники которых сейчас работают в службе поддержки», — пишет virginiac.

U.S. House Committee on Foreign Affairs Майкл Макфолл

«Как человек, который никогда в жизни не имел настоящей работы, 48 лет проработал бюрократом и получил после уплаты налогов 3,95 миллиона долларов за свою карьеру, живет в двух просторных особняках на берегу океана стоимостью 12,5 миллиона долларов? Математика не работает. Похоже, кто-то украл много денег налогоплательщиков за эти годы», — считает vladimirtrump.

«Если Стэнфорд готов платить ему такую сумму, то они молодцы. Но именно поэтому я не дам ни цента крупному учебному заведению. Люди живут на широкую ногу на щедрости и пожертвования людей. Это похоже на некоторых политиков, о которых я читал», — указывает AnAmerican25.

«Мне интересно, кто-нибудь выносит хоть что-то из его лекций?» — спрашивает plh.

«Вот чего не видят либеральные овцы. Они все говорят о большом и плохом генеральном директоре. То, что делает правительство, — это откровенная кража наших денег. Все они становятся 8−9-значными чистыми богачами после нескольких лет зарплаты в пару сотен тысяч. Это серьезная математическая проблема. Они все получают откаты, когда мы отправляем наши деньги за границу. Самый свежий пример — ваши налоги возвращаются в карман Хантеров через продажу произведений искусства иностранным компаниям», — делает отсылку пользователь BidenCash к Хантеру Байдену, сыну нынешнего президента США, который начал писать картины и продавать их за большие деньги.

Csis. org Хантер Байден

«Никого на самом деле не волнуют все эти деньги. Нам просто не нравится, как «скромный» государственный служащий превратил свои государственные услуги в большой куш и теперь хвастается этим. Может быть, в следующий раз Хантер Байден будет хвастаться, что он великий художник, потому что люди платят 500 тысяч долларов за его «шедевры», — предполагает JohnBrown1976.

Напомним, что ранее бывший посол рассказал, что скучает по России и творогу. Макфол занимал пост посла США в России с 2012 по 2014 год.